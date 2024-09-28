В Киеве открылся масштабный фестиваль ретроавто Old Car Land (фоторепортаж)

На юбилейном фестивале Old Car Land выставили более 300 единиц винтажной техники. Посетители могут увидеть редкий Mercedes 770, роскошные Rolls-Royce и Buick, спортивные MG B и Chevrolet Corvette.

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В Киеве 28-29 сентября проходит крупнейший технический фестиваль Украины Old Car Land. Нынешнее мероприятие является юбилейным — празднует 10-летие. Журналисту Фокуса удалось побывать на этом шоу.

Mercedes-Benz 770K Фото: Тарас Брязгунов

Old Car Land впервые проходит на новой локации — в столичном техническом музее "Колеса истории". Поэтому посетители могут посмотреть не только на участников фестиваля, но и на музейные экспонаты. Всего выставили 300 уникальных образцов техники.

Dodge Dart 1960 года Фото: Тарас Брязгунов

На Old Car Land есть настоящие раритеты — такие, как роскошный кабриолет Mercedes-Benz 770K, также известный, как Grosser Mercedes ("Большой Мерседес"). Таких авто выпустили всего 205. Авто нашли заброшенным на Волыни и, скорее всего, принадлежало одному из генералов Вермахта времен Второй мировой.

MG B Фото: Тарас Брязгунов

Довоенную эпоху также представляют роскошные Buick Roadmaster и Opel Super 6, купе BMW 326 и кабриолет Skoda Popular. Большим количеством хрома и килями на задних крыльях привлекает Dodge Dart 1960 года.

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Впервые в Украине выставили родстер MG B 1970 года, который принадлежал дочери основателя марки. Автомобиль в отличном состоянии — выглядит как новый.

Rolls-Royce Silver Spirit Фото: Тарас Брязгунов

Кроме того, на фестивале можно увидеть представительный Rolls-Royce Silver Spirit и мощный Pontiac Catalina, культовый спорткар Chevrolet Corvette и классический Mini, редкое купе Volvo 142 и кабриолет Mercedes SL, ставший одним из статусных авто 80-х.

Chevrolet Corvette Pontiac Catalina Mini Volvo 142 Mercedes-Benz SL На фестивале создали экспозицию военной техники Грузовой Citroen Передвижная телестудия на базе Avia A21 1993 года Экспозиция моделей Львовского мотозавода

Посетители на Old Car Land могут увидеть винтажные мопеды Львовского мотозавода, а также экспозицию военной техники. А еще на фестиваль приехал настоящий двухэтажный автобус из Лондона и действующая передвижная телестудия на базе Avia A21 1993 года.

Ранее Фокус рассказывал об уникальных спортивных автомобилях из Харькова, которые установили немало рекордов.

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