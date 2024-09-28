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Авто

В Киеве открылся масштабный фестиваль ретроавто Old Car Land (фоторепортаж)

Старая автомобильная страна, фестиваль "Старая автомобильная страна
Фото: Тарас Брязгунов | Фестиваль Old Car Land празднует 10-летие

На юбилейном фестивале Old Car Land выставили более 300 единиц винтажной техники. Посетители могут увидеть редкий Mercedes 770, роскошные Rolls-Royce и Buick, спортивные MG B и Chevrolet Corvette.

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В Киеве 28-29 сентября проходит крупнейший технический фестиваль Украины Old Car Land. Нынешнее мероприятие является юбилейным — празднует 10-летие. Журналисту Фокуса удалось побывать на этом шоу.

Мерседес 770, Олд Кар Лэнд, фестиваль Олд Кар Лэнд Fullscreen
Mercedes-Benz 770K
Фото: Тарас Брязгунов

Old Car Land впервые проходит на новой локации — в столичном техническом музее "Колеса истории". Поэтому посетители могут посмотреть не только на участников фестиваля, но и на музейные экспонаты. Всего выставили 300 уникальных образцов техники.

Додж Дарт, Страна старых машин, фестиваль "Страна старых машин Fullscreen
Dodge Dart 1960 года
Фото: Тарас Брязгунов

На Old Car Land есть настоящие раритеты — такие, как роскошный кабриолет Mercedes-Benz 770K, также известный, как Grosser Mercedes ("Большой Мерседес"). Таких авто выпустили всего 205. Авто нашли заброшенным на Волыни и, скорее всего, принадлежало одному из генералов Вермахта времен Второй мировой.

MG B, Старая автомобильная страна, фестиваль Старая автомобильная страна Fullscreen
MG B
Фото: Тарас Брязгунов

Довоенную эпоху также представляют роскошные Buick Roadmaster и Opel Super 6, купе BMW 326 и кабриолет Skoda Popular. Большим количеством хрома и килями на задних крыльях привлекает Dodge Dart 1960 года.

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В Украине обнаружили раритетный внедорожник-амфибию ЛуАЗ 1975 года (фото)

Впервые в Украине выставили родстер MG B 1970 года, который принадлежал дочери основателя марки. Автомобиль в отличном состоянии — выглядит как новый.

Rolls-Royce Silver Spirit, Страна старых автомобилей, фестиваль "Страна старых автомобилей Fullscreen
Rolls-Royce Silver Spirit
Фото: Тарас Брязгунов

Кроме того, на фестивале можно увидеть представительный Rolls-Royce Silver Spirit и мощный Pontiac Catalina, культовый спорткар Chevrolet Corvette и классический Mini, редкое купе Volvo 142 и кабриолет Mercedes SL, ставший одним из статусных авто 80-х.

Chevrolet Corvette Fullscreen
Chevrolet Corvette
Pontiac Catalina Fullscreen
Pontiac Catalina
Mini Fullscreen
Mini
Volvo 142 Fullscreen
Volvo 142
Mercedes-Benz SL Fullscreen
Mercedes-Benz SL
військова техніка Fullscreen
На фестивале создали экспозицию военной техники
Грузовой Citroen Fullscreen
Грузовой Citroen
Avia A21 Fullscreen
Передвижная телестудия на базе Avia A21 1993 года
мопеды ЛМЗ Fullscreen
Экспозиция моделей Львовского мотозавода
Chevrolet Corvette
Pontiac Catalina
Mini
Volvo 142
Mercedes-Benz SL
військова техніка
Грузовой Citroen
Avia A21
мопеды ЛМЗ

Посетители на Old Car Land могут увидеть винтажные мопеды Львовского мотозавода, а также экспозицию военной техники. А еще на фестиваль приехал настоящий двухэтажный автобус из Лондона и действующая передвижная телестудия на базе Avia A21 1993 года.

Ранее Фокус рассказывал об уникальных спортивных автомобилях из Харькова, которые установили немало рекордов.

Также мы писали, что более 100 лет назад на территории Украины существовало автопроизводство.