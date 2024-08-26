В Украине более 100 лет назад существовало автопроизводство — исследование (видео)

В начале ХХ века в Украине существовали автомобильные предприятия. Мастерские работали в Киеве, Одессе и на территории современной Запорожской области.

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Зачатки автомобильной промышленности на территории современной Украины прослеживаются еще до революции 1917 года. Наиболее активно развивались южные регионы, где в начале ХХ века было больше всего автодилеров. Именно там начали появляться мастерские по изготовлению кузовов для автомобилей.

На шасси Daimler 1911 года в одесском ателье МПД изготовили кузов Фото: скриншот / YouTube

В частности, в Одессе действовала мастерская инженера Стасюлевича где изготавливали автобусы и грузовики на шасси иномарок. А в 1911 году в городе создали кузовное ателье МПД (в названии зашифрованы инициалы ее основателя Михаила Петровича Дмитриева). В том же году оно изготовило кузов для Daimler, который привезли в виде голого шасси с двигателем.

Уже через год на автосалоне в Одессе показали несколько работ МПД на шасси моделей Adler, Lorraine-Dietrich и Delaunay-Belleville. Мало того, в мастерской при участии бельгийского инженера Жульена Патера даже создали спорткар Lorraine-Dietrich, который довольно успешно выступал в гонках.

Спорткар Lorraine-Dietrich с кузовом от ателье МПД Фото: скриншот / YouTube

Всего до 1914 года компания МПД изготовила 833 кузова, однако начало Первой мировой войны поставило крест на ее развитии, ведь легковые автомобили начали конфисковывать на нужды армии.

Еще одним центром автомобилизации на юге Украины был небольшой городок Гальбштадт (ныне это Молочанск Запорожской области). В то время это была колония переселенцев-меннонитов из Нидерландов с довольно мощной промышленностью. Там наладили производство сельскохозяйственной техники и двигателей (паровых, дизельных и даже бензиновых авиационных).

Фургон с кузовом от Николая Вегеры Фото: скриншот / YouTube Фото: скриншот / YouTube

В Гальбштадте функционировали сразу четыре автодилера и машины довольно активно продавались. А в 1914 году там стартовал цех по производству Opel. Очевидно, там также изготавливали кузова, ведь в городе существовала каретная мастерская. Первая мировая остановила производство, ведь немецкоязычные меннониты вызывали подозрение. А в 1918 году богатый город ограбили большевики.

Тракторы "Запорожец" Фото: скриншот / YouTube

Кстати, именно каретные мастера из Гальбштадта наладили выпуск знаменитых тачанок для армии Нестора Махно, которая фактически освободила город от большевиков. Мало того, для самого Махно создали своеобразный мобильный штаб — поставили железнодорожный вагон на шасси грузовика White.

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Между прочим, именно в этой меннонитской колонии в 1923 году начали серийно производить первый украинский трактор "Запорожец". Итак, регион имел мощный потенциал и все задатки для налаживания полномасштабного автопроизводства, однако война и революция помешали этому.

Существовало кузовное производство и в Киеве. В частности, каретная мастерская Николая Вегеры в 1906 году изготовила фургон на шасси французского Brasier. А в 1918 году там создали трехместный кабриолет на шасси немецкого Wanderer, который в свое время даже использовался для киносъемок.

Между прочим, недавно в Украине стартовало производство новых крупнотоннажных грузовиков с мощным дизелем и богатой комплектацией.

Также Фокус рассказывал об интересном спортивном автомобиле 80-х, построенном на агрегатах "Запорожца".