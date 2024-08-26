В Україні понад 100 років тому існувало автовиробництво — дослідження (відео)

На початку ХХ століття в Україні існували автомобільні підприємства. Майстерні працювали в Києві, Одесі та на території сучасної Запорізької області.

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Понад 100 років тому на території України зароджувався автопром. Це вдалося встановити експертам "Історичного автоклубу", про що вони розповіли у відео на Youtube.

Зародки автомобільної промисловості на території сучасної України простежуються ще до революції 1917 року. Найбільш активно розвивалися південні регіони, де на початку ХХ століття було найбільше автодилерів. Саме там почали з’являтися майстерні з виготовлення кузовів для автомобілів.

На шасі Daimler 1911 року в одеському ательє МПД виготовили кузов Фото: скриншот / YouTube

Зокрема, у Одесі діяла майстерня інженера Стасюлевича де виготовляли автобуси та вантажівки на шасі іномарок. А в 1911 році у місті створили кузовне ательє МПД (у назві зашифровані ініціали її засновника Михайла Петровича Дмітрієва). Того ж року вона виготовила кузов для Daimler, який привезли у вигляді голого шасі з двигуном.

Уже через рік на автосалоні в Одесі показали кілька робіт МПД на шасі моделей Adler, Lorraine-Dietrich та Delaunay-Belleville. Мало того, у майстерні за участі бельгійського інженера Жульєна Патера навіть створили спорткар Lorraine-Dietrich, який досить успішно виступав у перегонах.

Спорткар Lorraine-Dietrich з кузовом від ательє МПД Фото: скриншот / YouTube

Усього до 1914 року компанія МПД виготовила 833 кузови, однак початок Першої світової війни поставив хрест на її розвитку, адже легкові автомобілі почали конфісковувати на потреби армії.

Ще одним центром автомобілізації на півдні України було невеличке містечко Гальбштадт (нині це Молочанськ Запорізької області). На той час це була колонія переселенців-менонітів із Нідерландів із доволі потужною промисловістю. Там налагодили виробництво сільськогосподарської техніки та двигунів (парових, дизельних та навіть бензинових авіаційних).

Фургон з кузовом від Миколи Вегери Фото: скриншот / YouTube Фото: скриншот / YouTube

У Гальбштадті функціонували одразу чотири автодилери і машини досить активно продавалися. А в 1914 році там стартував цех із виробництва Opel. Очевидно, там також виготовляли кузови, адже в місті існувала каретна майстерня. Перша світова зупинила виробництво, адже німецькомовні меноніти викликали підозру. А в 1918 році багате місто пограбували більшовики.

Трактори "Запорожець" Фото: скриншот / YouTube

До речі, саме каретні майстри із Гальбштадта налагодили випуск знаменитих тачанок для армії Нестора Махна, яка фактично визволила місто від більшовиків. Мало того, для самого Махна створили своєрідний мобільний штаб – поставили залізничний вагон на шасі вантажівки White.

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Між іншим, саме на у цій менонітській колонії в 1923 році почали серійно виготовляти перший український трактор "Запорожець". Отже, регіон мав потужний потенціал та всі задатки для налагодження повномасштабного автовиробницва, проте війна та революція завадили цьому.

Існувало кузовне виробництво і в Києві. Зокрема, каретна майстерня Миколи Вегери у 1906 році виготовила фургон на шасі французького Brasier. А у 1918 році там створили тримісний кабріолет на шасі німецького Wanderer, який свого часу навіть використовувався для кінозйомок.

Між іншим, нещодавно в Україні стартувало виробництво нових великотоннажних вантажівок із потужним дизелем та багатою комплектацією.

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