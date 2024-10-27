У Німеччині виявили старий "Запорожець" з пробігом усього 3000 км (фото)

ЗАЗ-968 1976 року за майже пів століття проїхав лише 3000 км. "Запорожець" пройшов невелику реставрацію і перебуває в чудовому стані.

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У Німеччині знайшли старенький ЗАЗ-968 1976 року в ідеальному стані. Капсула часу виставлена на продаж – оголошення з’явилося на сайті mobile.de.

Цей "Запорожець" за 48 років проїхав усього 3000 км. Його оцінили в 5200 євро – це досить висока ціна для ЗАЗ-968.

"Запорожець" продають у Німеччині Фото: Із сайту mobile.de

Власник повідомляє, що ЗАЗ-968 непогано зберігся, проте все одно пройшов невелику реставрацію. Його перефарбували, обробили та герметизували днище, а також перебрали двигун та замінили деталі, які зносилися.

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"Запорожець" ЗАЗ-968 має нові шини, а його мотор, коробка передач і гальма в чудовому стані. За словами продавця, автомобіль легкий у керуванні.

Салон "Запорожця" добре зберігся Фото: Із сайту mobile.de ЗАЗ-968А оснащений 1,2-літровим мотором Фото: Із сайту mobile.de

Нагадаємо, що ЗАЗ-968 випускали з 1971 по 1994 рік і всього зібрали понад 3 мільйони авто. Конкретно цей "Запорожець" належить до версії ЗАЗ-968А, яку виготовляли в 1974-1979 роках.

Автомобіль оснащений стандартним 1,2-літровим двигуном V4 потужністю 39 к. с. Із 4-ступінчастою механічною КПП він здатен розвинути 118 км/год.

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