ВСУ смогут оперативно делать по 500 дронов в месяц прямо на фронте и атаковать ВС РФ

Мини-фабрику по производству БПЛА при помощи 3D-печати можно развернуть на фронте, и прямо там делать дроны и запускать их для атаки по ВС РФ.

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Стартап Firestorm из Сан-Диего (США) привлек 12,5 млн долларов инвестиций и заключил контракты с Пентагоном на разработку завода по оперативному производству дронов при помощи 3D-печати. Данный проект мог бы помочь Украине, передает Forbes.

В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах производить десятки тысяч беспилотников каждый месяц. Поскольку российское вторжение продолжается уже третий год, Украине могут понадобиться новые продукты от Firestorm — модульные дроны и "завод" размером с транспортный контейнер, который сможет производить БПЛА менее чем за день. Свою разработку стартам назвал xCell. Ее легко можно развернуть неподалеку от линии соприкосновения, чтобы запускать дроны для конкретных задач или быстро переоборудовать старые системы для выполнения конкретной операции. Технология позволяет печатать каркас дрона, который можно быстро оснастить предварительно настроенное электронной "начинкой", двигателями и полезной нагрузкой.

"Вы можете создавать беспилотники нужных модификаций в течение нескольких часов или дней, а не недель", — говорит соучредитель и генеральный директор Firestorm Дэн Мэджи.

Firestorm недавно открыла завод площадью 4572 квадратных метра в Сан-Диего, который будет выполнять двойную функцию: 3D-печать дронов и создание xCells. Мэджи сообщил, что завод будет производить более 500 беспилотных машин каждый месяц. А для войн будущего понадобятся 10 000 дронов ежемесячно, спрогнозировал он.

Модульный дрон от Firestorm-Greenjets Фото: Иллюстративное фото

Для достижения такого масштаба Firestorm накапливает венчурный капитал. В ходе инвестиционных раундов, о которых ранее не сообщалось, компания привлекла финансирование в размере 12,5 млн долларов, из которых 3 млн долларов — от Lockheed Martin Ventures. Компания планирует использовать эти деньги для увеличения производства xCell и двух дронов, которые можно напечатать на 3D-принтере менее чем за день: 25-килограммовый Tempest и 4,5-килограммовый "Эль-Ниньо".

Большой вопрос заключается в том, сколько дронов сможет произвести Firestorm. Эвелина Бучацкая, управляющий партнер киевской венчурной компании D3, которая поддерживает украинскую армию, рассказала Forbes, что ей еще предстоит увидеть технологию 3D-печати, которая была бы "конкурентоспособной при крупномасштабном производстве". Но децентрализация производственных мощностей может оказаться полезной в войне, где компании, производящие БПЛА, становятся прямой мишенью российских атак, добавила она. Небольшие, разрозненные станции 3D-печати могут снизить вероятность того, что ключевые предприятия по производству дронов будут уничтожены ВС РФ.

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Стартап пока не получил ни одного госзаказа в Украине, но нашел сторонников в Пентагоне. В ноябре 2023 года компания заключила с Минобороны США сделку на сумму 3,8 млн долларов на разработку и производство модифицированного дрона Tempest. Сентябрьский контракт с ВВС США на сумму 1,3 млн долларов предусматривает финансирование компании для создания подразделения xCell, которое сможет производить дроны дальнего действия.

Firestorm надеется производить всевозможные дроны для Пентагона и его союзников, в частности такие, которые смогут продолжать работать в средах, где сигналы загромождены, а пилоты могут потерять связь с операторами. В компании также утверждают, что их беспилотники легко избегают обнаружения радарами, добавляя: "Мы сможем… запускать в космос сотни дронов — туда, где традиционно о беспилотных системах не могло быть и речи".

Ранее мы писали о том, что компании Greenjets и Firestorm Labs решили создать беспилотники нового поколения, запчасти для которых можно "распечатать" где угодно.