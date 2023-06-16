Инженеры создадут модульные дроны: почему это выгодно и как они помогут военным

Компании Greenjets и Firestorm Labs решили создать беспилотники нового поколения, запчасти для которых можно "распечатать" где угодно.

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За модульными беспилотниками будущее, уверены инженеры компаний Greenjets и Firestorm Labs, которые решили создать линейку полностью модульных БПЛА, сообщает VoxelMatters. Компания Firestorm Labs специализируется на создании корпусов и полезной нагрузки для беспилотников, а специалисты Greenjets известны своими разработками электродвигателей для БПЛА.

Главная цель этого инженерного дуэта – полностью изменить производство дронов для военных. Главный аспект в этом деле – модульность частей аппаратов. Ведь сегодня замена той или иной части слишком затруднена и занимает много времени, что недопустимо в условиях современных войн, где дроны играют роль основного вида оружия наряду с ракетами.

Кроме модульности специалисты уже запатентовали свою систему 3D-печати, которая позволит печатать запчасти с помощью специальных принтеров. Это позволит создавать необходимые запчасти буквально на линии фронта, говорят представители двух фирм.

Взаимозаменяемость модулей будет полезна при планировании различных миссий Фото: Иллюстративное фото

А еще большинство модулей в моделях их беспилотников будут взаимозаменяемыми, что очень удобно, если в войсках есть несколько видом подобных дронов. Тогда взаимозаменяемость компонентов позволяет операторам БПЛА модифицировать свое устройство для выполнения широкого спектра миссий с одной и той же платформы.

"Потребность в быстром производстве недорогих систем растет с каждой неделей. Традиционные подходы к производству не могут масштабироваться, чтобы удовлетворить растущий спрос на БПЛА, и, как мы видим в Украине, конфликт теперь выигрывает тот, кто сможет построить больше дронов быстрее всех. Мы считаем, что БПЛА от Firestorm-Greenjets дадут Министерству обороны США и его союзникам уникальное технологическое преимущество для победы в современных войнах", — говорит Дэн Мэги, соучредитель Firestorm Labs.

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