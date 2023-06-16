Российский дрон "Патриот К40ТЛ" оказался китайским EVO II Pro V3. Его испытают в бою

"Производитель" утверждает, что на БПЛА установлено "полностью отечественное ПО".

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Защищенный от РЭБ дрон "Патриот К40ТЛ", который вчера показали на Петербургском форуме ПМЭФ, отправится в Минобороны РФ для испытаний, сообщает агентство ТАСС. Причем оказалось, что тестовые версии беспилотника уже есть на территории Украины, где оккупационные войска испытывают их возможности.

Разведывательный беспилотник "Патриот К40ТЛ", который в рамках форума был представлен в качестве "суверенного дрона", оказался обычным китайским беспилотником EVO II Pro V3 от компании Autel Robotics. Он доступен для покупки на всем известном AliExpress по цене около $2,5 тыс.

Даже турбопатриоты и пропагандистские "военкоры" в своих телеграм-каналах раскритиковали этот дрон, вылив кучу негатива на Минобороны РФ и предполагая "огромные суммы воровства на госзаказах для армии" приближенных к ведомству Шойгу (но Путина никто не обвинял).

Наглядное сравнениеEVO II Pro V3 и "Патриот K30T" Фото: verstka.media

В итоге компании "Астраком" (торговая марка "Патриот"), которая занимается "усовершенствованием" этого БПЛА пришлось сознаться, что дрон на самом деле иностранный, но "собирается он в Башкирии, а все программное обеспечение написано россиянами и соответствует требованиям Минобороны и военных".

Эксперты предлагают это заявление понимать так: "в лучшем случае комплектующие для дрона поступают из Китая (если не весь дрон целиком), на них наносят наклейку "Патриот" и заливают свое ПО, одобренное ФСБ и Минобороны". Вот и вся суть "суверенного дрона". Теперь остается только подписать контракт на поставку "аналоговнет"-беспилотника в армию и считать прибыль от госзаказа".

Производитель ПО обещает, что модифицированный беспилотник защищен от взлома, от подмены координат и успешно противостоит системам РЭБ. "Мы провели более 10 испытаний с крупнейшими производителями российских систем радиоэлектронной борьбы, в настоящий момент дрон еще не был заглушен ни одной из систем", — пояснил представитель компании.

Ранее Фокус рассказывал о подробностях позора с дроном "Патриот К40ТЛ".