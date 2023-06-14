В РФ похвастались дроном "Патриот K30T": оказалось, что он продается на AliExpress (видео)

Впрочем, россияне и так уже поняли, что "отечественным" там является только название и даже в телеграм-каналах "Z-патриотов" рассуждают, сколько на китайском дроне заработают Шойгу и Путин.

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На российском экономическом форуме ПМЭФ, который проходит в Петербурге, был представлен новый дрон "для русской армии", который, как оказалось, полностью является китайским БПЛА EVO II Pro V3 от компании Autel Robotics, сообщает оппозиционное издание "Верстка". Этот дрон можно легко купить на популярной китайской торговой площадке AliExpress за $2,5 тыс. в полной комплектации.

Популярный среди так называемых "Z-патриотов" телеграм-канал Readovka, который финансируется главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, с гордостью сообщил об этой презентации. В описании пропагандисты указали, что: "беспилотник оснащен камерой высокого разрешения и тепловизионным модулем. Дрон способен подниматься на высоту до 1,6 км и работать на удалении до 25 км". Эти данные полностью соответствуют модели EVO II Pro V3, как и внешний вид самого квадрокоптера.

Наглядное сравнениеEVO II Pro V3 и "Патриот K30T" Фото: verstka.media

Помимо самого дизайна беспилотников, мало чем отличаются и их пульты управления, – они абсолютно одинаковы, с идентичными кнопками и джойстиками. Разве что камеры на БПЛА имеют внешнее отличие, но все равно обладают одинаковым 16-кратным оптическим приближением.

Впрочем, завсегдатаи этого пропагандистского телеграм-канала в комментариях критически отнеслись к информации, тут же обнаружив "китайские корни" этого якобы "суверенного дрона" и стали рассуждать на тему высокой наценки и большого количества контрактов для армии, которые получит Шойгу, Путин и их ближайшее окружение. Во сколько обойдется китайский беспилотник EVO II Pro V3 для российской армии остается тайной.

То самое гордое сообщение о российском дроне "Патриот K30T", который оказался китайским БПЛА

Ранее Фокус рассказывал о том, что в РФ объекты инфраструктуры будут защищать от налета дронов ВСУ при помощи "аналоговнет".