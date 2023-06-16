Російський дрон "Патріот К40ТЛ" виявився китайським EVO II Pro V3. Його випробують у бою

"Виробник" стверджує, що на БПЛА встановлено "цілком вітчизняне ПЗ".

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Захищений від РЕБ дрон "Патріот К40ТЛ", який вчора показали на Петербурзькому форумі ПМЕФ, вирушить до Міноборони РФ для випробувань, повідомляє агентство ТАРС. Причому виявилося, що тестові версії безпілотника вже є на території України, де окупаційні війська тестують їхні можливості.

Розвідувальний безпілотник "Патріот К40ТЛ", який у рамках форуму був представлений як "суверенний дрон", виявився звичайним китайським безпілотником EVO II Pro V3 від компанії Autel Robotics. Він доступний для покупки на всьому відомому AliExpress за ціною близько $2,5 тис.

Навіть турбопатріоти та пропагандистські "військори" у своїх телеграм-каналах розкритикували цей дрон, виливши купу негативу на Міноборони РФ і припускаючи "величезні суми крадіжок на держзамовленнях для армії" наближених до відомства Шойгу (але Путіна ніхто не звинувачував).

Наглядне порівняння EVO II Pro V3 та "Патріот K30T" Фото: verstka.media

У результаті компанії "Астраком" (торгова марка "Патріот"), яка займається "удосконаленням" цього БПЛА довелося зізнатися, що дрон насправді іноземний, але "збирається він у Башкирії, а все програмне забезпечення написане росіянами та відповідає вимогам Міноборони та військових ".

Експерти пропонують цю заяву розуміти так: "у кращому випадку комплектуючі для дрона надходять із Китаю (якщо не весь дрон повністю), на них наносять наклейку "Патріот" і заливають своє ПЗ, схвалене ФСБ та Міноборони". Ось і вся суть "суверенного дрона". Тепер залишається лише підписати контракт на постачання "аналогівнєт" — безпілотника в армію і рахувати прибуток від держзамовлення".

Виробник ПЗ обіцяє, що модифікований безпілотник захищений від злому, від заміни координат та успішно протистоїть системам РЕБ. "Ми провели більше ніж 10 випробувань з найбільшими виробниками російських систем радіоелектронної боротьби, дрон не був заглушений жодною із систем", — пояснив представник компанії.

Раніше Фокус розповідав про подробиці ганьби з дроном "Патріот К40ТЛ".