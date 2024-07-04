ВПС США інвестує в бойовий БПЛА нового покоління XQ-67A: що відомо про секретний проєкт

Апарат є попередньою версією бойового літака спільного базування CCA. На сьогодні дрон уже здійснив три успішні випробувальні польоти.

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Компанія General Atomics отримала від Дослідницької лабораторії ВПС США додаткові 9 млн доларів на продовження розробки XQ-67A, експериментального реактивного безпілотника Off-Board Sensing Station (OBSS). Фінансування є частиною програми Low-Cost Attritable Aircraft Platform Sharing (LCAAPS), спрямованої на розширення можливостей обміну даними на автономних БПЛА. Про деталі перспективної розробки розповіли 3 липня в Army Recognition.

Головною ідеєю створення XQ-67A є підтримка винищувачів, завдяки здатності як до дистанційного пілотування, так і до автономного польоту. У компанії пояснили, що апарат є попередньою версією бойового літака спільного базування (Collaborative Combat Aircraft — CCA), в рамках якого планують розробити кілька варіантів на основі спільного базового шасі.

Зазначається, що з моменту першого свого вильоту XQ-67A успішно завершив три випробувальні польоти, які відкривають шлях до комплексного виробництва і програми льотних випробувань.

XQ-67A: перспективна розробка

XQ-67A — це стелс-безпілотник із реактивним двигуном. Розробники заявляють, що він зможе зробити революцію в галузі бойових безпілотних літальних апаратів.

Оснащений передовими сенсорними системами, XQ-67A здатний збирати та передавати дані в режимі реального часу, покращуючи координацію з іншими автономними і пілотованими підрозділами. Це вкрай важливо для сучасних бойових місій, де своєчасна і точна інформація має вирішальне значення, зазначили експерти.

Таким чином XQ-67A має стати основою для роїв ведених дронів, які застосовуватимуться для завдавання ударів і радіоелектронної боротьби.

XQ-67A, призначені для роботи в умовах підвищеного ризику, де очікуються втрати. Тому БПЛА є економічно ефективним рішенням для підтримки переваги в повітрі без ризику для життя пілотів. Ширша стратегія охоплює інтеграцію штучного інтелекту і машинного навчання для автономного пілотування, розпізнавання цілей і прийняття рішень у реальному часі на полі бою.

"Розробка XQ-67A та аналогічних безпілотників є значним кроком на шляху до майбутнього спостереження, розвідки та виконання бойових завдань. Їхня здатність діяти автономно, підтримувати зв'язок з іншими підрозділами та адаптуватися до мінливих умов робить їх неоціненними", — підсумували експерти.

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