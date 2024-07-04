ВВС США инвестирует в боевой БПЛА нового поколения XQ-67A: что известно о секретном проекте

Аппарат является предварительной версией боевого самолета совместного базирования CCA. На сегодняшний день дрон уже совершил три успешных испытательных полета.

Related video

Компания General Atomics получила от Исследовательской лаборатории ВВС США дополнительные 9 млн долларов на продолжение разработки XQ-67A, экспериментального реактивного беспилотника Off-Board Sensing Station (OBSS). Финансирование является частью программы Low-Cost Attritable Aircraft Platform Sharing (LCAAPS), направленной на расширение возможностей обмена данными на автономных БПЛА. О деталях перспективной разработки рассказали 3 июля в Army Recognition.

Главной идеей создания XQ-67A — поддержка истребителей, благодаря способности как к дистанционному пилотированию, так и к автономному полету. В компании пояснили, что аппарат является предварительной версией боевого самолета совместного базирования (Collaborative Combat Aircraft — CCA), в рамках которого планируется разработать несколько вариантов на основе общего базового шасси.

Отмечается, что с момента первого своего вылета XQ-67A успешно завершил три испытательных полета, которые открывают путь к комплексному производству и программе летных испытаний.

XQ-67A: перспективная разработка

XQ-67A — это стелс-беспилотник с реактивным двигателем. Разработчики заявляют, что он сможет произвести революцию в области боевых беспилотных летательных аппаратов.

Оснащенный передовыми сенсорными системами, XQ-67A способен собирать и передавать данные в режиме реального времени, улучшая координацию с другими автономными и пилотируемыми подразделениями. Это крайне важно для современных боевых миссий, где своевременная и точная информация имеет решающее значение, отметили эксперты.

Таким образом XQ-67A должен стать основой для роев ведомых дронов, которые будут применяться для нанесения ударов и радиоэлектронной борьбы.

XQ-67A, предназначены для работы в условиях повышенного риска, где ожидаются потери. Поэтому БПЛА представляет собой экономически эффективное решение для поддержания превосходства в воздухе без риска для жизни пилотов. Более широкая стратегия включает интеграцию искусственного интеллекта и машинного обучения для автономного пилотирования, распознавания целей и принятия решений в реальном времени на поле боя.

"Разработка XQ-67A и аналогичных беспилотников представляет собой значительный шаг на пути к будущему наблюдения, разведки и выполнения боевых задач. Их способность действовать автономно, поддерживать связь с другими подразделениями и адаптироваться к изменяющимся условиям делает их бесценными", — подытожили эксперты.

Важно