Важить лише 153 г: у США представили мінідрон Trace для спецпідрозділів (фото, відео)

За словами виробника, безпілотник Trace не поступається за характеристиками великим дронам, але його легше перевозити та складніше виявити.

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Американська компанія Vantage Robotics представила мінібезпілотник Trace, призначений для виконання розвідувальних завдань. Про це йдеться на офіційному сайті виробника.

БПЛА Trace

Повідомляється, що Trace був створений для потреб національної безпеки, правоохоронних органів та управління критичною інфраструктурою. Він важить всього 153 грами, має ширину 12 дюймів (30,48 сантиметра) і поміщається в невеликий рюкзак.

БПЛА Trace Фото: Vantage Robotics

За словами виробника, БПЛА має можливості як у дронів, які важать у 10 разів більше, але його складніше виявити і легше транспортувати. Серед переваг БПЛА — низький рівень шуму, тепловізійна камера з карданною стабілізацією та 48-мегапіксельні ЕО-камери з 24-кратним зумом і тактичною обізнаністю в будь-яких умовах.

Дрон Trace

Завдяки компактному розміру він може літати у вузьких просторах, використовуючи сім лазерних датчиків далекоміра для обходу перешкод. Спрямовані донизу візуальні датчики забезпечують повний контроль положення без GPS, навіть у темряві, зі спрямованим донизу освітлювачем сцени.

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У компанії стверджують, що Trace може літати за вітру у 25 вузлів. Одна стандартна батарея забезпечує до 30 хвилин польоту. Дальність зв'язку дрона — до 2 кілометрів. Завдяки конструкції IP-53, а також корпусу з карбону і титану, БПЛА є доволі-таки міцним при своїй невеликій вазі.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року власник сайту "Спеціальне призначення" і засновник газети "Спецназ" Володимир Волосюк повідомив, що українські військові використовують на війні мініатюрні дрони Black Hornet Nano від Teledyne Flir вагою 32 грами.

Зі свого боку росіяни в листопаді 2023 року заявили, що застосовують в Україні нову розробку — безпілотний літальний апарат "Привіт-міні", який працює на нестандартних частотах.