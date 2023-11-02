Працює на нестандартних частотах: чим дрон росіян "Привіт-міні" небезпечний для ЗСУ

Росіяни називають модель практично "невбиваною", проте безпілотник встиг потрапити в позаштатну ситуацію.

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Російські військові застосовують в Україні нову розробку — безпілотний літальний апарат "Привіт-міні", що працює на нестандартних частотах. Про це розробник дрона — конструкторське бюро "ОКО" (засноване 2022 року в Санкт-Петербурзі, РФ) повідомив ТАСС у четвер, 2 листопада.

БПЛА створювали недорогим і простим, щоб на рівні роти його зміг застосовувати військовий навіть із мінімальною підготовкою. Це дрон типу "льотне крило", який запускається з руки. Представники КБ "Око" розповіли журналістам про те, що дешевий розвідник ближнього радіусу дії направили на фронт в Україну для випробувань у бойових умовах.

"Привіт-міні" планується застосовувати для розвіддіяльності на невеликі відстані. Йдеться не про тривале баражування і пошук серйозних цілей, а саме про "злітати подивитися", провести коригування артилерії або об'єктивний контроль", — повідомив виробник.

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Технічні характеристики дрона "Привіт-міні":

призначення — коригування артилерії, розвідка, пошук техніки;

запуск — з рук;

час польоту — 45 хв;

радіус роботи — 10-15 км від оператора;

швидкість польоту — від 45 до 140 км/год;

висота роботи — 300-400 м;

скоропідйомність — до 16 м/с;

управління — відео, радіосигнали на нестандартних частотах.

Дрон "Привіт-міні" КБ "ОКО" пропонує придбати у двох варіантах. Денна версія безпілотника обладнана камерою, яка веде запис у форматі 4К на SD-карту. Паралельно з цим відбувається трансляція відео на монітор спостерігача. Ціна такої техніки — 125 тис руб (48,4 тис грн).

Другий БПЛА оснащений нічною low-light камерою з фокусною відстанню в 4 мм і 9-мм тепловізором. За цю версію дрона розробники просять 180 тис руб (69,7 тис грн).

У комплекті з дронами продається і наземна станція "Привіт-міні" з уніфікованої наземної станції від більш раннього БПЛА "Привіт-82". Її ціна становить 250 тис руб (97 тис грн).

Зазначимо, що під час льотних випробувань із дроном "Привіт-міні" траплялися позаштатні ситуації. Так, за словами самих розробників, у середині жовтня під час нічних тестів безпілотник "заблукав" і відійшов на 7 км від точки зльоту, з чого росіяни зробили висновок, що дрону потрібен штурман.

У червні КБ "Око" повідомило, що ЗС РФ готуються атакувати Україну новими дронами "Привет-82". Ці безпілотники пройшли випробування на Донбасі, після чого їх збиралися передати російським військам. Утім, офіційних підтверджень застосування "Привітів" у боях на території України поки що не надходило.

Нагадаємо, у жовтні ми писали про те, що експерти вивчають флагманський дрон РФ, захоплений у бою. Російський безпілотник Supercam ЗС РФ використовують для аерофотозйомки та відеомоніторингу. Знаючи їхні характеристики, Генштаб зможе краще складати плани бойових дій.

А в другій половині травня рідкісний російський дрон SuperCam знову потрапив до рук ЗСУ. У ніч на 16 травня Київ і низку інших українських міст атакували не тільки ракетами, а й безпілотниками. Системи ППО ЗСУ добре впоралися із завданням і змогли гідно відбити атаки, після чого в тематичних пабліках військові почали публікувати фото "трофеїв" — уламки збитих ракет і дронів. Однак деякі БПЛА вдалося "приземлити" цілими.