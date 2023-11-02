Работает на нестандартных частотах: чем дрон россиян "Привет-мини" опасен для ВСУ

Россияне называют модель практически "неубиваемой", однако беспилотник успел попасть во внештатную ситуацию.

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Российские военные применяют в Украине новую разработку — беспилотный летательный аппарат "Привет-мини", работающий на нестандартных частотах. Об этом разработчик дрона — конструкторское бюро "ОКО" (основано в 2022 году в Санкт-Петербурге, РФ) сообщил ТАСС в четверг, 2 ноября.

БПЛА создавали недорогим и простым, чтобы на уровне роты его смог применять военный даже с минимальной подготовкой. Представляет собой дрон типа "летное крыло", который запускается с руки. Представители КБ "Око" рассказали журналистам о том, что дешевый разведчик ближнего радиуса действия направили на фронт в Украину для испытаний в боевых условиях.

"Привет-мини" планируется применять для разведдеятельности на небольшие расстояния. Речь идет не о долгом барражировании и поиске серьезных целей, а именно о "слетать посмотреть", произвести корректировку артиллерии или объективный контроль", — сообщил производитель.

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Технические характеристики дрона "Привет-мини":

назначение — корректировка артиллерии, разведка, поиск техники;

запуск — с рук;

время полета — 45 мин;

радиус работы — 10-15 км от оператора;

скорость полета — от 45 до 140 км/ч;

высота работы — 300-400 м;

скороподъемность — до 16 м/с;

управление — видео, радиосигналы на нестандартных частотах.

Дрон "Привет-мини" КБ "ОКО" предлагает приобрести в двух вариантах. Дневная версия беспилотника оборудована камерой, которая ведет запись в формате 4К на SD-карту. Параллельно с этим происходит трансляция видео на монитор наблюдающего. Цена такой техники — 125 тыс руб (48,4 тыс грн).

Второй БПЛА оснащен ночной low-light камерой с фокусным расстоянием в 4 мм и 9-мм тепловизором. За эту версию дрона разработчики просят 180 тыс руб (69,7 тыс грн).

В комплекте с дронами продается и наземная станция "Привет-мини" с унифицированной наземной станции от более раннего БПЛА "Привет-82". Ее цена составляет 250 тыс руб (97 тыс грн).

Отметим, что во время летных испытаний с дроном "Привет-мини" случались внештатные ситуации. Так, по словам самих разработчиков, в середине октября во время ночных тестов беспилотник "заблудился" и ушел на 7 км от точки взлета, из чего россияне сделали вывод, что дрону нужен штурман.

В июне КБ "Око" сообщило, что ВС РФ готовятся атаковать Украину новыми дронами "Привет-82". Эти беспилотники прошли испытания на Донбассе, после чего их собирались передать российским войскам. Впрочем, официальных подтверждений применения "Приветов" в боях на территории Украины пока не поступало.

Напомним, в октябре мы писали о том, что эксперты изучают флагманский дрон РФ, захваченный в бою. Российский беспилотник Supercam ВС РФ используют для аэрофотосъемки и видеомониторинга. Зная их характеристики, Генштаб сможет лучше составлять планы боевых действий.

А во второй половине мая редкий российский дрон SuperCam снова попал в руки ВСУ. В ночь на 16 мая Киев и ряд других украинских городов были атакованы не только ракетами, но и беспилотниками. Системы ПВО ВСУ хорошо справились с задачей и смогли достойно отразить атаки, после чего в тематических пабликах военные начали публиковать фото "трофеев" — обломки сбитых ракет и дронов. Однако некоторые БПЛА удалось "приземлить" целыми.