У Росії заявили про застосування "бойових" аеростатів: як вони ускладнять ЗСУ запуск дронів

За допомогою надувних засобів і встановлених на них радарів армія РФ може краще вистежувати та знищувати ударні БПЛА, вважає російський експерт.

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Російська армія почала застосовувати біля кордону з Україною в Ростовській області аеростати зі встановленими блоками радіолокаційних станцій для боротьби з безпілотниками. Про це повідомляє видання "МК", яке взяло інтерв'ю у військового експерта Юрія Кнутова.

Як пише ЗМІ, застосування аеростатів помітили в зоні бойових дій в Україні, а також у Ростовській області, про що написали кілька російських Telegram-каналів, достовірність цієї інформації Фокус перевірити не може. На думку військового експерта, виробництво аеростатів із системами РЛС обійдеться набагато дешевше за будівництво дорогих радіолокаційних станцій зі спеціальними гідравлічними підйомними пристроями. Їх можна оснащувати бездротовими системами зв'язку, а для здешевлення конструкції навіть використовувати кабель, що передає інформацію.

Звісно, аеростат досить вразлива ціль, але якщо його розмістити хоча б за 30 кілометрів від кордону і зробити оболонку з міцного матеріалу, то, на думку Кнутова, це захистить апарат від обстрілів з боку ЗСУ. Експерт зазначає, що в армії РФ є цілі підрозділи, які займаються аеростатами, але поки що їх масово не застосовують у військових діях.

За словами Юрія Кнутова, подібні апарати використовують давно, ще з часів СРСР і довели свою ефективність, а також дешевизну використання. Повітряні радари можуть працювати без участі людини та передавати всю необхідну інформацію. Якщо апаратура виходить з ладу, то бригада ремонтників може швидко і недорого усунути неполадки.

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Російський експерт вважає, що на кордоні з Україною потрібно запустити більше аеростатів з РЛС, що дасть змогу якомога далі виявляти маловисотні цілі, зокрема безпілотники, і знищувати їх на більшій дальності. Польща, за його словами, вже активно розгортає аеростати з РЛС уздовж кордонів Білорусі та Калінінграда. Аеростатами користується й армія Ізраїлю для відстеження запусків ракет з території Сектора Гази.

Раніше Фокус розповідав, як польська антидронова технологія значно економить ЗСУ боєприпаси завдяки "розумному" радару і "глушилкам". В Україні ефективно застосовують систему радіоелектронної боротьби SKYctrl від польської компанії APS Systems. Вона може виявляти об'єкти на відстані 10 км завдяки акустичному та радіочастотному датчику і пригнічувати ворожі дрони трьох класів, створюючи радіоелектронні перешкоди.