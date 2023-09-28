"Змінила правила гри": як в Україні застосовують систему SKYctrl проти російських дронів

Польська антидронова технологія значно економить ЗСУ боєприпаси завдяки "розумному" радару і "глушилкам".

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В Україні ефективно застосовують систему радіоелектронної боротьби SKYctrl від польської компанії APS Systems. Директор з продажу Арун Арумагам в інтерв'ю виданню Army Technology розповів про особливості її роботи.

За його словами, SKYctrl уже перевірили в боях на території України і значно допомогла українським військам. Система дає змогу бійцям точно визначати безпілотники в небі й точніше їх збивати, не витрачаючи зайві боєприпаси.

"Так, я думаю, для них це змінило правила гри, — висловився Арун Арумагам. — Якщо ви вивчаєте загрозу і оператор має прийняти рішення, що це: дрон чи птах? Мені його збити чи ні? І ви підстрелили його, використовуючи патрони. Вони збивали в 10 з 1000 випадків, перш ніж дістати нашу систему. Зараз ця цифра знизилася до кількох сотень. Ви знаєте, що це велика різниця".

В основі SKYctrl лежить радар, який виявляє повітряні цілі, а потім їх розпізнає спеціальне програмне забезпечення на основі штучного інтелекту. Ця система самонавчається завдяки технології машинного навчання, запатентованій APS Systems.

"Усе зводиться до ефективності радара і можливості співвіднести дані з наявними класифікаціями, зіставити їх із навколишнім середовищем, тому існує так багато різних чинників. Це досить складний алгоритм", — додав представник компанії-розробника.

Директор з продажу також розповів про різні конфігурації SKYctrl. Існує портативна версія SkyctrlS — зазвичай їх використовує легка піхота в тактичних військових операціях. Є також мобільний комплекс, який можна встановити на переносній або фіксованій щоглі, можна навіть закріпити на транспортному засобі, але під час роботи радара він має бути нерухомим.

APS Systems пропонує складнішу версію у вигляді контейнера — її наразі використовує армія Польщі. Для комплексу наступного рівня компанія співпрацює з MSI Defense Systems.

"Наприклад, ми інтегрували нашу систему SKYctrl з 30-мм ланцюговою гарматою Mark 44 Bushmaster, що дає змогу обирати з більшої кількості архітектур для боротьби із загрозами", — наголосив Арун Арумагам.

Як пише портал "Мілітарний", систему SKYctrl почали використовувати на одному з напрямків фронту в Україні у вересні 2022 року. Вона може виявляти об'єкти на відстані 10 км завдяки акустичному та радіочастотному датчику і придушувати ворожі дрони трьох класів, створюючи радіоелектронні перешкоди.

Характеристики SKYctrl залежно від версії:

мінімальна дальність виявлення — 1 м;

максимальна дальність виявлення — від 2 км до 10 км;

точність — від 10 м до 1 м;

мінімальна висота цілі — 1 м;

максимальна висота цілі — від 7 до 50 км;

азимут/піднесення — 90°-20°/60°-10°

вихідна потужність передачі (пікова) — від 8 до 24 Вт;

виявлення Wi-Fi — 2,4 ГГц і 5 ГГц.

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