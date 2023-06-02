ЗС РФ готується атакувати Україну новими дронами "Привіт-82": випробування завершені

За словами розробників, 12 безпілотників уже перебувають в Україні, незабаром їх озброять вибухівкою та почнуть запускати. Вага бойової частини одного апарату складає 5,5 кг.

Related video

Російські військові готуються найближчими днями застосовувати проти українців нові дрони-камікадзе "Привіт-82". Про це інформаційному агентству ТАСС заявили представники конструкторського бюро "Око".

За словами джерел, безпілотники літакового типу пройшли випробування на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей (у так званих "ДНР та ЛНР"). Військові перевірили дальність польоту, надійність радіозв'язку, роботу під впливом різних комплексів РЕБ. "Привіт-82" показали бійцям російських оперативно-бойових тактичних формувань "Схід", "Каскад", представникам ПВК "Вагнер" та Росгвардії.

Російський дрон-камікадзе "Привіт-82" в окупованому Донецьку Фото: Telegram

Тепер дрони-камікадзе збираються оснастити вибухівкою та передати різним підрозділам російської армії. Як запевняють інженери з КБ "Око", техніку готують до першого бойового застосування, яке може відбутися "найближчими днями". Вже зараз на території України перебувають 12 таких безпілотників.

Дрон "Привіт-82" на виставці Фото: Telegram

За словами розробників, бойовий дрон може літати на відстань до 30 км, розганятися до 140 км/год і нести 5,5 кг корисного навантаження, що можна порівняти з бойовою частиною боєприпасу, що барражує, "Ланцет". Крім того, вони зібрали та протестували розвідувальну версію "Привіту", яка не несе вибухівки, натомість літає до 1,5 години. За результатами випробувань КБ "Око" вирішило вдосконалити камеру та запустити апарат у серійне виробництво.

У квітні КБ "Око" повідомило, що відправило дрони-камікадзе "Привіт-82" на випробування російським військовим на території України. Як передбачали розробники, безпілотник може знищувати бронетехніку, артилерію, комплекси ППО, опорні пункти та інші цілі.