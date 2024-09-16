ЗСУ за місяць отримали від Міноборони 50 "мавіків": в Агенції оборонних закупівель пояснили чому

За словами молодшого сержанта ЗСУ у відставці Юрія Гудименка, раніше постачання Mavic 3T на фронт вимірювалося тисячами. В Агентстві оборонних закупівель заявили, що переможці тендерів часто відмовляються від підписання контрактів, або затримують поставки.

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У період із 16 серпня по 16 вересня Агенція оборонних закупівель відправила Збройним силам України 50 дронів Mavic 3T. Про це повідомив молодший сержант ЗСУ у відставці, голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко на своїй сторінці у Facebook.

Він зауважив, що раніше на передову такі безпілотники надходили тисячами.

"Не 50 тисяч, не 5 тисяч і навіть не 500, а 50 с**них Mavic 3T на всю армію? Це по пів "мавіка" на бригаду? Чи по чверті "мавіка"? При тому, що раніше постачання таких дронів вимірялося тисячами, а тепер — 50 штук? Хто за це відповість?" — обурився Гудименко.

Фото: Скриншот

Реакція Агенції оборонних закупівель

Агенція оборонних закупівель відреагувала на претензії у коментарях під дописом Гудименка. Повідомляється, що у 2024 році Міністерство оборони довело до Агенції потребу в закупівлі 20 тисяч DJI Mavic — 15 тисяч 3E та 5 тисяч 3T. Усі закупівлі здійснювалися через систему Prozorro.

З квітня у війська було поставлено понад 16 тисяч "мавіків", серед них 3,5 тис. Mavic 3T.

"Постачання решти 1,5 тис. DJI Mavic 3T відбуватиметься до кінця жовтня. На жаль, мали місце випадки, коли переможці тендерів через певний час відмовлялися від підписання контракту, або ж затримували постачання. Зараз разом із Міністерством оборони ми напрацьовуємо варіанти, як уникати ризиків, що впливають на ритмічність постачань", — пояснили в Агенції оборонних закупівель.

Фото: Скриншот

Також додали, що минулого тижня отримали додатковий запит від Міноборони на контрактування БпЛА, зокрема DJI Mavic 3T. Вони будуть законтрактовані та поставлені до кінця року, пообіцяли в Агенції.

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