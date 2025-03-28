Сумма будет расти: Украина будет выплачивать США долг в $120 млрд за помощь с 2022 года, — СМИИ

Журналисты добавили, что соглашение Украина должна компенсировать стоимость всей предоставленной после начала полномасштабного вторжения помощи.

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По обязательствам по соглашению об ископаемых с Соединенными Штатами Америки Украина должна возместить США всю помощь, полученную с 2022 года. Это создаст долг в $120 млрд долларов, который будет ежегодно увеличиваться на 4%. Об этом сообщает "Европейская правда".

"За Украиной остается обязательство погасить более $120 млрд "долга". Причем предусмотрен стимул, чтобы Киев не слишком затягивал погашение: сумма компенсации со стороны Украины в бюджет США будет увеличиваться на 4% ежегодно", — говорится в материале.

Журналисты отмечают, что соглашение предусматривает обязательства Украины компенсировать США стоимость всей помощи — бюджетной, военной, гуманитарной и т.д., предоставленной "после полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году". Отмечается, что суммарную стоимость американской помощи необходимо посчитать и прописать в приложении к договору по состоянию на дату его подписания.

"Большую часть этой суммы составляет военная поддержка, которая предусматривала обновление запасов Пентагона (с заказом нового вооружения американских производителей), передачу избыточного оружия или заказ нового оружия для ВСУ, то есть когда средства оставались в американской экономике. Впрочем, соглашение не выделяет различные типы такой "задолженности", — рассказывают журналисты.

На правительство Украины также возлагается обязанность конвертировать доходы "Американско-украинского инвестиционного фонда реконструкции и развития" в доллары США и перечислять их на зарубежные счета американской стороны по первому запросу без каких-либо комиссий. В случае наличия комиссии Украина должна будет их также компенсировать.

Деньги для своего функционирования и для погашения "паевого долга" Фонд будет собирать из будущих доходов от украинских недр. В целом он будет получать 50% стоимости всех новых лицензий, рентных платежей и т.д. с новых месторождений. Документом также предусматривается 50% дохода государства от инфраструктурных объектов, но эта сумма пока не детализирована.

Напомним, 14 марта вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Ольга Стефанишина сообщила, что переговоры по тексту соглашения об ископаемых с США уже завершены. Тогда она отметила, что Украина готова подписать документ в любой момент.

Позже, 27 марта народный депутат Украины от фракции "Голос", первый заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк раскрыл содержание соглашения об ископаемых. Он отметил, что держал нефинальный экземпляр соглашения в 58 страниц, и это не рамочный меморандум о намерениях.