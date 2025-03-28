Сума зростатиме: Україна виплачуватиме США борг в $120 млрд за допомогу з 2022 року, — ЗМІІ

Журналісти додали, що угода Україна має компенсувати вартість усієї наданої після початку повномасштабного вторгнення допомоги.

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За зобов'язанням по угоді про копалини зі Сполученими Штатами Америки Україна повинна відшкодувати США всю допомогу, отриману з 2022 року. Це створить борг у $120 млрд доларів, який буде щороку збільшуватись на 4%. Про це повідомляє "Європейська правда".

"За Україною лишається зобов’язання погасити понад $120 млрд "боргу". Причому передбачений стимул, щоби Київ не надто затягував погашення: сума компенсації з боку України у бюджет США буде збільшуватися на 4% щороку", — йдеться в матеріалі.

Журналісти зазначать, що угода передбачає зобов’язання України компенсувати США вартість усієї допомоги – бюджетної, військової, гуманітарної тощо, наданої "після повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році". Зазначається, що сумарну вартість американської допомоги необхідно порахувати й прописати у додатку до договору станом на дату його підписання.

"Більшу частину цієї суми складає військова підтримка, що передбачала оновлення запасів Пентагону (із замовленням нового озброєння американських виробників), передачу надлишкової зброї або ж замовлення нової зброї для ЗСУ, тобто коли кошти лишалися в американській економіці. Утім, угода не виокремлює різні типи такої "заборгованості", — розповідають журналісти.

На уряд України також покладається обов’язок конвертувати доходи "Американсько-українського інвестиційного фонду реконструкції та розвитку" у долари США і перераховувати їх на закордонні рахунки американської сторони за першим запитом без жодних комісій. В разі наявності комісії Україна повинна буде їх також компенсувати.

Гроші для свого функціонування та для погашення "пайового боргу" Фонд буде збиратиме з майбутніх доходів від українських надр. Загалом він отримуватиме 50% вартості усіх нових ліцензій, рентних платежів тощо з нових родовищ. Документом також передбачається 50% доходу держави від інфраструктурних об’єктів, але ця сума наразі не деталізована.

Нагадаємо, 14 березня віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що переговори щодо тексту угоди про копалини зі США вже завершені. Тоді вона зазначила, що Україна готова підписати документ у будь-який момент.

Пізніше, 27 березня народний депутат України від фракції "Голос", перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк розкрив зміст угоди про копалини. Він зазначив, що тримав нефінальний примірник угоди у 58 сторінок, і це не рамковий меморандум про наміри.