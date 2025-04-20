Убедили министры: Трамп согласился отложить введение пошлин

Президент США Дональд Трамп приостановил введение масштабных пошлин после того, как министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник смогли поговорить с ним наедине.

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Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что ранее у министров не было возможности поговорить с Трампом тет-а-тет, поскольку им якобы мешал торговый советник Питер Наварро, который является сторонником таможенной войны и он постоянно находился возле президента.

Утром 9 апреля у Наварро была назначена встреча в другой части Белого дома, поэтому Бессент и Лютник этим успешно воспользовались. Они быстро зашли в кабинет Трампа, переговорили с ним и убедили его взять паузу в введении пошлин на 90 дней. То, что на встрече не было Наварро, сыграло на руку обоим министрам.

После разговора Трамп сделал соответствующий пост в Truth Social.

Журналистам комментировать разговор представители Бессента и Лютника отказались, но отметили, что команда работает слаженно, а все разговоры о разногласиях — лишь слухи.

Ранее Наварро поспорил с Илоном Маском, заявив, что Tesla не производит автомобили, а лишь собирает их из иностранных деталей. В свою очередь Маск назвал Наварро "Тупым, как пробка".

Напомним, что в США стремительно дорожают подержанные автомобили из-за пошлин Трампа. Причиной роста цен на авто с пробегом эксперты Carfax назвали "растущую экономическую неопределенность, которая мотивирует многих покупателей автомобилей".