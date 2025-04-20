Переконали міністри: Трамп погодився відкласти запровадження мит

Президент США Дональд Трамп призупинив запровадження масштабних мит після того, як міністр фінансів Скотт Бессент і міністр торгівлі Говард Лютник змогли поговорити з ним наодинці.

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Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що раніше у міністрів не було можливості поговорити з Трампом тет-а-тет, оскільки їм нібито заважав торговий радник Пітер Наварро, який є прихильником митної війни і він постійно перебував біля президента.

Уранці 9 квітня у Наварро була призначена зустріч в іншій частині Білого дому, тож Бессент і Лютник цим успішно скористалися. Вони швидко зайшли в кабінет Трампа, переговорили з ним і переконали його взяти паузу в запровадженні мит на 90 днів. Те, що на зустрічі не було Наварро, зіграло на руку обом міністрам.

Після розмови Трамп зробив відповідний пост у Truth Social.

Журналістам коментувати розмову представники Бессента і Лютника відмовилися, але зауважили, що команда працює злагоджено, а всі розмови про розбіжності — лише чутки.

Раніше Наварро посперечався з Ілоном Маском, заявивши, що Tesla не виробляє автомобілі, а лише збирає їх з іноземних деталей. Всвоєю чергою Маск назвав Наварро "Тупим, як пробка".

Нагадаємо, що у США стрімко дорожчають вживані автомобілі через мита Трампа. Причиною зростання цін на авто з пробігом експерти Carfax назвали "зростаючу економічну невизначеність, яка мотивує багатьох покупців автомобілів".