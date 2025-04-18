Как Евросоюз может урезать нефтяные доходы Кремля: рассказывает президент "Стратегия XXI" Михаил Гончар

Ускорить наступление экономического коллапса в России и привести к снижению возможностей Кремля финансировать бюджет войны могут не только новые санкции стран-партнеров, но и меры ЕС против свободного передвижения по Балтике танкеров, перевозящих российскую нефть, говорит эксперт Михаил Гончар.

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Российская нефть остается на глобальном рынке, идет в Индию, в Китай, в Турцию, а РФ продолжает получать валютные доходы, которых хватает на финансирование войны. Об этом в эксклюзивном интервью Фокусу сказал эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям и глобальным энергетическим рынкам, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

"Когда мы посмотрим на карту, то видим, что 57% российского нефтяного экспорта идет из портов Балтики, прежде всего, это Усть-Луга и Приморск, и далее через Датские проливы выходит на глобальный рынок. Это узкое горлышко. Остановить проход нефтяных танкеров можно было бы, запретив им проход по проливам, и для этого есть серьезные основания, но нет должной политической воли", — говорит эксперт.

По его словам, серьезное основание запретить проход танкеров заключается в том, что Россия нагрузила Балтийское море чрезмерным объемом экологически опасных грузов нефти и нефтепродуктов. "Балтика мелководна, любая катастрофа грозит серьезными последствиями. Но действует Копенгагенская конвенция 1857 года, которая гарантирует свободное прохождение Датских проливов. Если бы ограничения на проход российских нефтяных танкеров ввели в ЕС, то это существенно бы подкосило экспорт нефти РФ", — отметил Михаил Гончар.

Танкеры с российской нефтью в основном идут из двух портов, а далее выходят на рейсы через Датские проливы Фото: REUTERS

По мнению эксперта, для начала можно было бы в таком запрете идти по перечню так называемого теневого флота, где известно о технически ненадежных судах. Отсечь такие суда реально, в частности через недопуск пустых танкеров, которые идут под загрузку в российские порты — не допускать их в районе Датских проливов. "То есть усиление контроля со стороны европейцев за нефтяными танкерами, перевозящими российский ресурс, могло бы существенно ослабить нефтяные доходы России. В идеале это позволило бы не обнулить такие доходы Кремля, но хотя бы серьезно их урезать, уменьшив таким образом объем валюты, которую Путин использует на бюджет войны в Украине", — говорит Михаил Гончар.

Ранее Фокус писал, что секретный российский флот насчитывает до 1000 единиц. Страна-агрессор маскирует их с помощью чужих флагов, а маршруты скрывает, выключая AIS.

Напомним, аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что цены на нефть марки Brent и WTI могут упасть до 62 и 58 долларов за баррель к декабрю 2025 года, а также до 55 и 51 долларов за баррель к декабрю 2026 года.