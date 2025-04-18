Як Євросоюз може урізати нафтові доходи Кремля: розповідає президент "Стратегія XXI" Михайло Гончар

Прискорити настання економічного колапсу в Росії та призвести до зниження можливостей Кремля фінансувати бюджет війни можуть не лише нові санкції країн-партнерів, але й заходи ЄС проти вільного пересування Балтикою танкерів, що перевозять російську нафту, каже експерт Михайло Гончар.

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Російська нафта залишається на глобальному ринку, йде в Індію, в Китай, в Туреччину, а РФ продовжує отримувати валютні доходи, яких вистачає на фінансування війни. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Фокусу сказав експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин і глобальних енергетичних ринків, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

"Коли ми поглянемо на мапу, то бачимо, що 57% російського нафтового експорту іде з портів Балтики, передусім, це Усть-Луга і Приморськ, і далі через Данські протоки виходить на глобальний ринок. Це вузьке горлечко. Зупинити прохід нафтових танкерів можна було б, заборонивши їм прохід протоками, і для цього є серйозні підстави, але немає належної політичної волі", — каже експерт.

За його словами, серйозна підстава заборонити прохід танкерів полягає в тому, що Росія навантажила Балтійське море надмірним обсягом екологічно небезпечних вантажів нафти і нафтопродуктів. "Балтика мілководна, будь-яка катастрофа загрожує серйозними наслідками. Але діє Копенгагенська конвенція 1857 року, яка гарантує вільне проходження Данських проток. Якби обмеження на прохід російських нафтових танкерів запровадили у ЄС, то це суттєво б підкосило експорт нафти РФ", — зауважив Михайло Гончар.

Танкери з російською нафтою в основному йдуть з двох портів, а далі виходять на рейси через Данські протоки Фото: REUTERS

На думку експерта, для початку можна було б у такій забороні іти за переліком так званого тіньового флоту, де відомо про технічно ненадійні судна. Відсікти такі судна реально, зокрема через недопуск порожніх танкерів, які йдуть під завантаження в російські порти — не допускати їх в районі Данських проток. "Тобто посилення контролю з боку європейців за нафтовими танкерами, що перевозять російський ресурс, могло б суттєво послабити нафтові доходи Росії. В ідеалі це дозволило б не обнулити такі доходи Кремля, але хоча б серйозно їх урізати, зменшивши таким чином обсяг валюти, яку Путін використовує на бюджет війни в Україні", — каже Михайло Гончар.

Раніше Фокус писав, що секретний російський флот налічує до 1000 одиниць. Країна-агресорка маскує їх за допомогою чужих прапорів, а маршрути приховує, вимикаючи AIS.

Нагадаємо, аналітики Goldman Sachs прогнозують, що ціни на нафту марки Brent і WTI можуть впасти до 62 і 58 доларів за барель до грудня 2025 року, а також до 55 і 51 доларів за барель до грудня 2026 року.