В Кремле выразили удовлетворение по поводу заявлений Белого дома по Украине: что порадовало россиян

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция США по вступлению Украины в НАТО "вызывает удовлетворение" в Кремле, и якобы совпадает с их видением возможностей вступления страны в альянс.

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Об этом представитель Кремля сказал во время разговора с журналистами, как сообщило издание УНИАН 22 апреля.

Пресс-секретарь Владимира Путина упомянул о якобы "первопричинах" полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году — желание Украины вступить в Организацию Североатлантического договора.

В контексте разговора с представителями российской прессы он также рассказал о том, что в Кремле якобы слышали от высокопоставленных чиновников в Вашингтоне информацию о том, что США исключают вступление Украины в НАТО. Он прокомментировал эти "слухи", отметив, что Украина также "не должна иметь перспективы" вступления в Североатлантический альянс, ведь это может создавать определенные угрозы для самой России.

"И, безусловно, это то, что вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией о том, что Украина не должна быть членом НАТО и не должна иметь перспективы интеграции с Североатлантическим альянсом, потому что это представляло бы угрозу для национальных интересов Российской Федерации", — заявил Песков.

Отметим, что недавно спецпредставитель Белого дома по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф раскрывал подробности переговоров с Россией. По его данным, во время переговоров обсуждалось соглашение по пяти территориям, включая протоколы безопасности, а также вопрос о НАТО — "будет ли оно вообще" и будет ли действовать 5 статья. Однако Уиткофф не упоминал, что в Вашингтоне выступают против членства Украины в Североатлантическом альянсе.

В то же время на днях пресс-секретарь Путина рассказал о том, что российская сторона якобы стремится "урегулировать конфликт" и является "открытой к диалогу", комментируя о желании Дональда Трампа получить от Кремля ответ на предложение о потенциальном прекращении огня в Украине. Однако "контакты идут довольно сложные", как отмечал Песков.

Напомним, 21 апреля Трамп заявил, что считает возможным заключение российско-украинского соглашения в течение недели.

Аналитики американского Института изучения войны в своем отчете 21 апреля сообщали, что Кремль "переосмысливает нарративы", готовясь к затяжному конфликту с НАТО.