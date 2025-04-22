У Кремлі висловили задоволення з приводу заяв Білого дому щодо України: що потішило росіян

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що позиція США щодо вступу України до НАТО "викликає задоволення" у Кремлі, і нібито збігається з їхнім баченням можливостей вступу країни до альянсу.

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Про це представник Кремля сказав під час розмови із журналістами, як повідомило видання УНІАН 22 квітня.

Прессекретар Володимира Путіна згадав про нібито "першопричини" повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році — бажання України вступити до Організації Північноатлантичного договору.

У контексті розмови з представниками російської преси він також розповів про те, що у Кремлі нібито чули від високопосадовців у Вашингтоні інформацією про те, що США виключають вступ України до НАТО. Він прокоментував ці "чутки", зазначивши, що Україна також "не повинна мати перспективи" вступу до Північноатлантичного альянсу, адже це може створювати певні загрози для самої Росії.

"І, безумовно, це те, що викликає наше задоволення і збігається з нашою позицією про те, що Україна не має бути членом НАТО і не має мати перспективи інтеграції з Північноатлантичним альянсом, тому що це становило б загрозу для національних інтересів Російської Федерації", — заявив Пєсков.

Зазначимо, що нещодавно спецпредставник Білого дому з питань Близького Сходу Стів Віткофф розкривав подробиці переговорів із Росією. За його даними, під час перемовин обговорювалася угода стосовно п'яти територій включно з протоколами безпеки, а також питання щодо НАТО — "чи буде воно взагалі" та чи діятиме 5 стаття. Однак Віткофф не згадував, що у Вашингтоні виступають проти членства України в Північноатлантичному альянсі.

Водночас цими днями прессекретар Путіна розповів про те, що російська сторона нібито прагне "врегулювати конфлікт" і є "відкритою до діалогу", коментуючи про бажання Дональда Трампа отримати від Кремля відповідь на пропозицію стосовно потенційного припинення вогню в Україні. Однак "контакти йдуть доволі складні", як зазначав Пєсков.

Нагадаємо, 21 квітня Трамп заявив, що вважає можливим укладення російсько-української угоди упродовж тижня.

Аналітики американського Інституту вивчення війни у своєму звіті 21 квітня повідомляли, що Кремль "переосмислює наративи", готуючись до затяжного конфлікту з НАТО.