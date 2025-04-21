"Переосмислює наративи": Кремль налаштовує росіян на затяжний конфлікт з НАТО, — ISW

Російська влада мілітаризує суспільство РФ для виправдання вторгнення в Україну та ймовірно налаштовуючи його до можливого майбутнього затяжного конфлікту з НАТО.

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Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Кремль продовжує переосмислювати наративи, які російські офіційні особи неодноразово використовували для виправдання вторгнення Росії в Україну, намагаючись ще більше мілітаризувати російське суспільство в довгостроковій перспективі, ймовірно, в рамках підготовки до можливого майбутнього затяжного конфлікту з НАТО", — йдеться у звіті.

Зокрема на загострення негативних настроїв серед населення Росії та залучення до підтримки мілітаризації російського суспільства спрямовані заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який звинуватив ЄС у розпалюванні "неонацистської ідеології" в Європі та заявив, що Росія "докладе всіх зусиль, щоб ця ідеологія не піднімала голову" і знищить нацизм "раз і назавжди".

Крім того, аналітики ISW підкреслили, що Кремль дедалі частіше застосовує тактику, яку він використовував проти України, щодо Фінляндії та колишніх радянських республік, включно з Естонією та Молдовою.

Це робиться з метою "виправдати свої спроби контролювати незалежні держави та створити інформаційні підґрунтя для можливої майбутньої агресії Росії".

Нагадаємо, на початку квітня видання Bloomberg оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Кремль готується до продовження війни на випадок якщо мирні переговори проваляться.

16 квітня у звіті ISW йшлося про те, що РФ найближчим часом може припинити "енергетичне перемир'я".