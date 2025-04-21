"Переосмысливает нарративы": Кремль настраивает россиян на затяжной конфликт с НАТО, — ISW

Российские власти милитаризируют общество РФ для оправдания вторжения в Украину и вероятно настраивая его к возможному будущему затяжному конфликту с НАТО.

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Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Кремль продолжает переосмысливать нарративы, которые российские официальные лица неоднократно использовали для оправдания вторжения России в Украину, пытаясь еще больше милитаризировать российское общество в долгосрочной перспективе, вероятно, в рамках подготовки к возможному будущему затяжному конфликту с НАТО", — говорится в отчете.

В частности, на обострение негативных настроений среди населения России и привлечение к поддержке милитаризации российского общества направлены заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который обвинил ЕС в разжигании "неонацистской идеологии" в Европе и заявил, что Россия "приложит все усилия, чтобы эта идеология не поднимала голову" и уничтожит нацизм "раз и навсегда".

Кроме того, аналитики ISW подчеркнули, что Кремль все чаще применяет тактику, которую он использовал против Украины, в отношении Финляндии и бывших советских республик, включая Эстонию и Молдову.

Это делается с целью "оправдать свои попытки контролировать независимые государства и создать информационную почву для возможной будущей агрессии России".

Напомним, в начале апреля издание Bloomberg обнародовало материал, в котором говорится о том, что Кремль готовится к продолжению войны на случай если мирные переговоры провалятся.

16 апреля в отчете ISW говорилось о том, что РФ в ближайшее время может прекратить "энергетическое перемирие".