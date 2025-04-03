Если переговоры провалятся: Кремль готовится к продолжению войны, — Bloomberg

Россия не откажется от войны, даже если мирные переговоры не дадут результата. Кремль надеется на Трампа, но продолжает готовиться к дальнейшей эскалации и не беспокоится о возможных санкциях.

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Об этом пишет издание Bloomberg.

Москва надеется, что Трамп предложит условия мира, которые будут выгодными для Кремля. В то же время, источники издания в России отмечают, что Кремль не боится анонсированных Вашингтоном санкций на российскую нефть, поскольку не видит прогресса в переговорах о прекращении боевых действий.

"Приемлемыми условиями" для России фактически является капитуляция Украины. Путин настаивает, что Киев должен отказаться от евроатлантического курса, в частности членства в НАТО, а также согласиться на ограничение собственных вооруженных сил. Кроме того, Кремль требует закрепления оккупации захваченных территорий, апеллируя к так называемым "реалиям на местах".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия "предпочитает продолжение взаимных усилий по поиску урегулирования", хотя это требует времени. В то же время, он выразил недовольство тем, что США игнорируют российские заявления о якобы "украинских атаках" на энергетическую инфраструктуру РФ. Несмотря на это, Кремль, по его словам, продолжит взаимодействие с Вашингтоном.

Бывший министр обороны и директор ЦРУ США Леон Панетта в комментарии Foreign Policy отметил, что Владимиру Путину нельзя доверять, поскольку он понимает только язык силы. По его мнению, вместо попыток договориться с Кремлем, Дональду Трампу следовало бы сосредоточиться на усилении НАТО.

Белый дом хотел достичь соглашения о перемирии до 20 апреля — теперь это "кажется маловероятным". Кроме того, в последнее время затихли разговоры в публичном пространстве о возможной скорой встрече Трампа и Путина.

Напомним, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сегодня подтвердил, что находится в Вашингтоне и по поручению президента Владимира Путина проводит встречи с представителями администрации Дональда Трампа.

Также Фокус писал о том, что Путин не хочет перемирия и всеми силами будет пытаться его сорвать, уверяет журналист Вадим Денисенко. Перед очередным раундом переговоров с Трампом кремлевский диктатор совершает хитрые маневры, которые очевидны всем, в том числе и Трампу.