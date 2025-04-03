Якщо переговори проваляться: Кремль готується до продовження війни, — Bloomberg

Росія не відмовиться від війни, навіть якщо мирні переговори не дадуть результату. Кремль сподівається на Трампа, але продовжує готуватися до подальшої ескалації та не переймається можливими санкціями.

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Про це пише видання Bloomberg.

Москва сподівається, що Трамп запропонує умови миру, які будуть вигідними для Кремля. Водночас, джерела видання в Росії зазначають, що Кремль не боїться анонсованих Вашингтоном санкцій на російську нафту, оскільки не бачить прогресу в переговорах про припинення бойових дій.

"Прийнятними умовами" для Росії фактично є капітуляція України. Путін наполягає, що Київ має відмовитися від євроатлантичного курсу, зокрема членства в НАТО, а також погодитися на обмеження власних збройних сил. Окрім того, Кремль вимагає закріплення окупації захоплених територій, апелюючи до так званих "реалій на місцях".

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія "віддає перевагу продовженню взаємних зусиль із пошуку врегулювання", хоча це потребує часу. Водночас, він висловив невдоволення тим, що США ігнорують російські заяви про нібито "українські атаки" на енергетичну інфраструктуру РФ. Попри це, Кремль, за його словами, продовжить взаємодію з Вашингтоном.

Колишній міністр оборони та директор ЦРУ США Леон Панетта у коментарі Foreign Policy наголосив, що Володимиру Путіну не можна довіряти, оскільки він розуміє лише мову сили. На його думку, замість спроб домовитися з Кремлем, Дональду Трампу слід було б зосередитися на посиленні НАТО.

Білий дім хотів досягти угоди про перемир'я до 20 квітня – тепер це "здається малоймовірним". Крім того, останнім часом затихли розмови у публічному просторі про можливу швидку зустріч Трампа та Путіна.

Нагадаємо, що глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв сьогодні підтвердив, що перебуває у Вашингтоні та за дорученням президента Володимира Путіна проводить зустрічі з представниками адміністрації Дональда Трампа.

Також Фокус писав про те, що Путін не хоче перемир'я і всіма силами намагатиметься його зірвати, запевняє журналіст Вадим Денисенко. Перед черговим раундом переговорів із Трампом кремлівський диктатор здійснює хитрі маневри, які очевидні всім, зокрема й Трампу.