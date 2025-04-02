Китаю потрібна ослаблена Росія: чому Сі хоче продовження війни

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Напередодні чергової розмови Трамп–Путін: навіщо Сі іде в Москву?

Путін доручив міністру оборони Бєлоусову підготувати доповідь про те, як Україна порушує енергетичне перемир'я. Можна не сумніватися, що список порушень буде "страшним". І завтра (сьогодні) його почнуть обсмоктувати певні західні ЗМІ та наші корисні ідіоти.

Все це частина "артпідготовки" до розмови Путіна з Трампом, яка має відбутися протягом 5–10 днів, звичайно, якщо вона відбудеться.

Під час цієї теоретично можливої розмови Путін, з огляду на все, може попросити додаткові консультації (читай: буде тягнути час і виставляти нові вимоги).

Правда, Трамп, напевне, буде вимагати від Путіна конкретної обіцянки про припинення вогню вже під час розмови, адже він чітко розуміє стратегію Путіна.

І тут ми маємо одну важливу "опцію". Путін розуміє, що він може погоджуватися на будь-які перемир'я, якщо вони не мають чітких критеріїв і спостережних місій. Власне, це ми бачили в енергетичному перемир'ї. І тому цілком реально, що він знову погодиться на якесь квазіперемир'я, якого він не буде дотримуватися. Є й інша опція — він буде в усьому звинувачувати Україну і просто почне блокувати будь-які ініціативи через нескінченні консультації в Саудівській Аравії. Поки він не готовий до того, щоб прямо посилати Трампа (він боїться надрізкої реакції).

Але за будь-якого сценарію ми маємо розуміти: Путін не збирається йти на перемир'я.

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Окремо варто звернути увагу на те, що свою гру розпочав Китай, давши саме сьогодні згоду на візит Сі в Москву 9 травня. Китай зараз не зацікавлений у закінченні війни (йому треба ослаблена Росія, яка буде його предметом торгу з Трампом). Путін же вважає, що його головний козир — посередництво в переговорах Китай–США, і саме це він продаватиме Трампу.

Я залишаюся поки при думці, що Путін зробить все від себе залежне, щоб зірвати цей раунд переговорів. Крім всього іншого, він вважає, що "акуратно" зірвавши зараз, він не отримає наджорстких санкцій і Трамп змушений буде переключитися на іншу ціль.

Тут варто зазначити: для введення наджорстких санкцій Трампу потрібно домовлятися із саудитами (монархіями Перської затоки) про збільшення видобутку нафти та переорієнтацію цієї нафти на Індію як головного партнера США в регіоні та одного з головних споживачів російської нафти зараз. Це можливо, але займе кілька місяців. А відтак Путін розуміє: він має час та може і далі займатися маніпуляціями.

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