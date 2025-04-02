Китаю нужна ослабленная Россия: почему Си хочет продолжения войны

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Накануне очередного разговора Трамп–Путин: зачем Си идет в Москву?

Путин поручил министру обороны Белоусову подготовить доклад о том, как Украина нарушает энергетическое перемирие. Можно не сомневаться, что список нарушений будет "страшным". И завтра (сегодня) его начнут обсасывать определенные западные СМИ и наши полезные идиоты.

Все это часть "артподготовки" к разговору Путина с Трампом, который должен состояться в течение 5–10 дней, конечно, если он состоится.

Во время этого теоретически возможного разговора Путин, судя по всему, может попросить дополнительные консультации (читай: будет тянуть время и выставлять новые требования).

Правда, Трамп, наверное, будет требовать от Путина конкретного обещания о прекращении огня уже во время разговора, ведь он четко понимает стратегию Путина.

И здесь мы имеем одну важную "опцию". Путин понимает, что он может соглашаться на любые перемирия, если они не имеют четких критериев и наблюдательных миссий. Собственно, это мы видели в энергетическом перемирии. И поэтому вполне реально, что он снова согласится на какое-то квазиперемирие, которого он не будет придерживаться. Есть и другая опция — он будет во всем обвинять Украину и просто начнет блокировать любые инициативы через бесконечные консультации в Саудовской Аравии. Пока он не готов к тому, чтобы прямо посылать Трампа (он боится сверхрезкой реакции).

Но при любом сценарии мы должны понимать: Путин не собирается идти на перемирие.

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Отдельно стоит обратить внимание на то, что свою игру начал Китай, дав именно сегодня согласие на визит Си в Москву 9 мая. Китай сейчас не заинтересован в окончании войны (ему нужна ослабленная Россия, которая будет его предметом торга с Трампом). Путин же считает, что его главный козырь — посредничество в переговорах Китай–США, и именно это он будет продавать Трампу.

Я остаюсь пока при мнении, что Путин сделает все от себя зависящее, чтобы сорвать этот раунд переговоров. Кроме всего прочего, он считает, что "аккуратно" сорвав сейчас, он не получит сверхжестких санкций и Трамп вынужден будет переключиться на другую цель.

Здесь стоит отметить: для введения сверхжестких санкций Трампу нужно договариваться с саудитами (монархиями Персидского залива) об увеличении добычи нефти и переориентации этой нефти на Индию как главного партнера США в регионе и одного из главных потребителей российской нефти сейчас. Это возможно, но займет несколько месяцев. Поэтому Путин понимает: у него есть время и он может и дальше заниматься манипуляциями.

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