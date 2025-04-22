Мигранты в США "под присмотром": DOGE получил доступ к базе с историями жизней миллионов людей

Департаменту государственной эффективности США под руководством бизнесмена Илона Маска открыли доступ к закрытой базе личных данных всех мигрантов. Раскрытие некоторых сведений будет угрожать их жизням.

Related video

Секретная система Министерства юстиции Штатов ECAS содержит адреса и истории жизней миллионов легальных и нелегальных мигрантов, сообщила газета The Washington Post (WP).

В ECAS хранятся записи о миллионах иммигрантов как минимум с 90-х годов прошлого века, рассказал газете правительственный чиновник на условиях анонимности.

Система содержит широкий спектр информации: имена мигрантов, их адвокатов и членов семей, а также адреса проживания. Также в ней есть отметки о взаимодействии мигрантов с правоохранительными органами.

В базе хранятся конфиденциальные интервью или показания, которые давали лица. В некоторых случаях раскрытие этих сведений может поставить под угрозу их жизнь, подчеркнул источник WP.

"Фактически, это записи о любом взаимодействии мигрантов с правительством США", — добавил собеседник.

Согласно документам, изученным авторами статьи, группа из шести советников DOGE, работающих в Министерстве юстиции, получила одобрение от старших чиновников агентства на доступ к системе ECAS.

Сотрудникам Минюста уже поручили подготовить отчеты из ECAS для команды DOGE. Кроме этого, на прошлой неделе сотрудники миграционной и таможенной службы, работающие с DOGE, попросили доступ к конфиденциальной базе данных Medicare с личными медицинскими данными и адресами.

Тактика DOGE беспокоит экспертов по правовым вопросам и сохранению личных данных. Старший штатный юрист Национального центра иммиграционного права Линн Дамиано Пирсон считает, что такие шаги угрожают защите конфиденциальности граждан и неграждан Штатов.

Использование ECAS в других целях приведет к весьма тревожным последствиям для мигрантов, включая тех, кто соблюдает законы США, заметила юрист.

Напомним, президент США Дональд Трамп говорил о планах запуска новой программы для мигрантов. Нелегально проживающим в Штатах предложат "самодепортацию" за деньги.

Фокус также писал о возможном въезде миллионов трудовых мигрантов в Украину. "Эксперты подсчитали, что в страну нужно завозить около 400 тысяч трудовых мигрантов каждый год для поддержки баланса рынка труда.