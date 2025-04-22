Мігранти в США "під наглядом": DOGE отримав доступ до бази з історіями життів мільйонів людей

Департаменту державної ефективності США під керівництвом бізнесмена Ілона Маска відкрили доступ до закритої бази особистих даних усіх мігрантів. Розкриття деяких відомостей загрожуватиме їхньому життю.

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Секретна система Міністерства юстиції Штатів ECAS містить адреси та історії життів мільйонів легальних і нелегальних мігрантів, повідомила газета The Washington Post (WP).

У ECAS зберігаються записи про мільйони іммігрантів щонайменше з 90-х років минулого століття, розповів газеті урядовий чиновник на умовах анонімності.

Система містить широкий спектр інформації: імена мігрантів, їхніх адвокатів і членів сімей, а також адреси проживання. Також у ній є позначки про взаємодію мігрантів із правоохоронними органами.

У базі зберігаються конфіденційні інтерв'ю або свідчення, які давали особи. У деяких випадках розкриття цих відомостей може поставити під загрозу їхнє життя, підкреслило джерело WP.

"Фактично, це записи про будь-яку взаємодію мігрантів з урядом США", — додав співрозмовник.

Згідно з документами, вивченими авторами статті, група з шести радників DOGE, які працюють у Міністерстві юстиції, отримала схвалення від старших чиновників агентства на доступ до системи ECAS.

Співробітникам Мін'юсту вже доручили підготувати звіти з ECAS для команди DOGE. Крім цього, минулого тижня співробітники міграційної та митної служби, які працюють із DOGE, попросили доступ до конфіденційної бази даних Medicare з особистими медичними даними та адресами.

Тактика DOGE турбує експертів із правових питань і збереження особистих даних. Старший штатний юрист Національного центру імміграційного права Лінн Даміано Пірсон вважає, що такі кроки загрожують захисту конфіденційності громадян і негромадян Штатів.

Використання ECAS в інших цілях призведе до вельми тривожних наслідків для мігрантів, включно з тими, хто дотримується законів США, зауважила юрист.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп говорив про плани запуску нової програми для мігрантів. Нелегалам, які нелегально проживають у Штатах, запропонують "самодепортацію" за гроші.

Фокус також писав про можливий в'їзд мільйонів трудових мігрантів в Україну. "Експерти підрахували, що в країну потрібно завозити близько 400 тисяч трудових мігрантів щороку для підтримки балансу ринку праці.