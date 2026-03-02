Война с осью зла в Иране: как выглядит новый геоэкономический ребус

Война с осью зла в Иране: новый геоэкономический ребус

Довольно неожиданное начало войны в Иране на самом деле является сотрясением для геоэкономики всего евразийского региона. Не следует воспринимать войну в Иране как нечто локальное. Последовательное наступление США и их региональных союзников в Сирии, Венесуэле, на Кубе, а теперь и в Иране сужает кольцо вокруг главного донора терроризма в мире — РФ. Администрация Трампа, похоже, решила окончательно покончить с проблемами, которые остались РФ в наследство от СССР с 60-х гг. ХХ века.

Поэтому мы имеем дело с масштабным историческим трендом, который сильно испугал Кремль. Впрочем, с Ираном не все так просто.

Відео дня

Скорее всего, следующие недели мы будем иметь явные проблемы на рынке нефти. Войны на Ближнем Востоке всегда приводят к повышению цены на нефть, а масштабные войны приводят к сильному росту цены. ОПЕК+ уже отреагировала на войну в Иране увеличением квот, в т.ч. на апрель. Для россиян будет лучше уговаривать индийцев и китайцев купить именно их нефть, поскольку действия Ирана явно направлены на организацию дефицита нефти в регионе. Поэтому действие санкций и ценовые успехи в плане роста дисконтов на российскую нефть в марте могут отойти на задний план, и РФ имеет шансы снова нарастить доходы он нефтегазовой отрасли. Чем на дольше затянется война в Иране, тем выше будет вероятность для РФ отхватить свой кусок нефтяного пирога. Если война затянется, то может сильно подскочить спрос на оружие в регионе. Это может негативно ударить как по РФ, так и по Украине, поскольку нам будет сложно конкурировать кошельками с арабскими шейхами, которые захотят защититься от иранских прид..рков. Но этот всплеск активности, скорее всего, не будет затяжным. Также вероятно, что в ближайшее время все поставки вооружений из Ирана в РФ будут остановлены, даже по действующим контрактам.

Важно

Какие страны причастны к войне в Иране: конфликт затронул 10% мира (инфографика)

Из хороших новостей:

Вечной войны между представителями разных религий не произошло. Иранцы лупят по ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейну, Катару и т.д. Война показала, что на самом деле в мире уже нет никаких исламских террористов, русских фашистов, оманских мятежников и т.д. Есть просто страны, в которых власть захватили извращенцы, которые систематически насилуют народ своей страны и не дают народу жить в достатке и спокойно. Чтобы не потерять власть, эти извращенцы изготавливают ядерное оружие, запугивают соседей, а когда вероятность потери власти из-за протестов растет — они развязывают войны с более состоятельными соседями, потому что так легче держать свой народ в повиновении. Я еще могу понять логику ударов по военным базам США и по Израилю, но при чем здесь основной торговый партнер ОФ — ОАЭ, или исламская Саудовская Аравия? Атаки на эти страны со стороны Ирана очень похожи на тот жестокий терроризм, который всему миру уже 4 года демонстрирует РФ. Поэтому можно считать, что Мировая война уже началась, и Украина в ней — не единственная страна на стороне борцов с осью зла. Атаки Ирана на ОАЭ, СА и других соседей выглядят крайне необдуманным шагом, поскольку они повышают вероятность наземной операции США и союзников в Иране. Большие протестные настроения в этой стране и экономические проблемы на рынке продовольствия делают наземную операцию в регионе с участием арабских военных очень вероятной и результативной. Подавление исламского режима в Иране полностью изменит геоэкономическую карту региона. В мире — только 2 страны с рекордными залежами природного газа: РФ (48 трлн кубов) и Иран (34 трлн кубов). Но в отличие от РФ, газ в Иране находится в регионах с мягкими климатическими условиями. Смена режима и расконсервация этих запасов в течение 3–5 лет просто убивают идею возвращения РФ на европейский газовый рынок хоть когда-нибудь, даже при условии снятия санкций. Такие перспективы не могут не пугать Кремль. Поэтому они будут очень стараться не допустить смену режима в Иране и проведения наземной операции. После смены режима в Иране КНР, вероятно, потеряет возможность покупать дешевую нефть, но все равно будет покупать иранскую нефть из-за необходимости диверсификации поставок в страну. Если КНР не найдет общий язык с новым правительством Ирана, то зависимость страны от российской нефти может возрасти.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно