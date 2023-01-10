Назад в 90-е: авторынок РФ продемонстрировал худший результат за последние 22 года

Авторынок России продемонстрировал рекордный обвал за всю свою историю. В условиях дефицита иномарок самой популярной моделью в РФ стала Lada Granta без ABS и подушек безопасности.

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За 2022 год в РФ продали 626,3 тыс. новых легковых автомобилей. Это сразу на 59% меньше, чем годом ранее. Такую статистику приводит агентство "Автостат".

В условиях санкций, остановки заводов и массового ухода автобрендов авторынок России продемонстрировал рекордное падение и обвалился до уровня 90-х. Продажи авто составили менее миллиона единиц впервые с 2000 года.

В последние месяцы показатели продаж несколько улучшились за счет так называемых "упрощенных" Lada без ABS и подушек безопасности, однако в разрезе года обвал все равно оказался существенным.

Именно Lada является лидером рынка в условиях отсутствия иномарок (за исключением китайских моделей). Всего продано 174,6 тыс. этих авто.

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Второе место занимает Kia (65,6 тыс. авто), а третье – Hyundai (54 тыс.). Эти бренды продемонстрировали падение по сравнению с 2021 годом, ведь ихимпорт и производство в РФ остановились весной и затем распродавались остатки со складов.

Не удивительно, что самые популярные авто в РФ – Lada. Лидером является Lada Granta (87,9 тыс. авто), а второе место занимает Lada Niva Travel (19,3 тыс. шт.). Третьим стал кроссовер Chery Tiggo 7 Pro (19,1 тыс. шт.).

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