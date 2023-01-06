Авторынок Беларуси продемонстрировал рекордный обвал за всю свою историю

За 2022 год в Беларуси продали менее 15 000 новых легковых автомобилей. Причинами падения рынка являются рост цен и дефицит новых авто на рынке.

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Санкции повлияли не только на российский авторынок, но и на белорусский. В 2022 году он продемонстрировал рекордное падение почти в три раза. Об этом свидетельствует статистика Белорусской автомобильной ассоциации (БАА).

За прошлый год в Беларуси продано 17 234 новых автомобиля, из которых 14 843 — легковые. Это худший показатель за более, чем 10 лет. Для сравнения: в 2021 году реализовали 41 217 легковушек, а падение по сравнению с 2020 годом составило 10,5%.

Декабрь стал лучшим месяцем для белорусского рынка в 2022 году. Но даже по его итогам падение продаж составило 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — белорусы купили только 1683 авто.

Причиной обвала называют рост цен и дефицит авто. После введения санкций ведущие мировые автопроизводители покинули не только Россию, но и Беларусь. К тому же, немало моделей поставлялись с российских заводов, прекративших работу.

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В такой ситуации рынок фактически разделили три бренда. Лидером стала китайская марка Geely с 4355 проданными авто, ведь в Беларуси налажена сборка нескольких китайских моделей из машинонокомплектов. Второе место заняла Lada (3782 авто), а третье — Kia (1455).

Аналитики БАА прогнозируют, что в 2023 году ситуация не улучшится. Проблемы с поставками авто и дефицит на рынке останутся.

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