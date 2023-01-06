Авторинок Білорусі продемонстрував рекордний обвал за всю свою історію

За 2022 рік у Білорусі продали менше ніж 15 000 нових легкових автомобілів. Причинами падіння ринку є зростання цін та дефіцит нових авто на ринку.

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Санкції вплинули не лише на російський авторинок, а й на білоруську. 2022 року він продемонстрував рекордне падіння майже втричі. Про це свідчить статистика Білоруської автомобільної асоціації (БАА).

За минулий рік у Білорусі продано 17 234 нових автомобілі, з яких 14 843 — легкові. Це найгірший показник за понад 10 років. Для порівняння: у 2021 році реалізували 41 217 легковиків, а падіння порівняно з 2020 роком становило 10,5%.

Грудень став найкращим місяцем для білоруського ринку у 2022 році. Але навіть за його підсумками падіння продажів становило 62% порівняно з аналогічним періодом минулого року — білоруси купили лише 1683 авто.

Причиною обвалу називають зростання цін та дефіцит авто. Після запровадження санкцій провідні світові автовиробники залишили не лише Росію, а й Білорусь. До того ж чимало моделей постачалося з російських заводів, які припинили роботу.

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У такій ситуації ринок фактично поділили три бренди. Лідером стала китайська марка Geely з 4355 проданими авто, адже в Білорусі налагоджено складання кількох китайських моделей із машинокомплектів. Друге місце посіла Lada (3782 авто), а третє — Kia (1455).

Аналітики БАА прогнозують, що у 2023 році ситуація не покращиться. Проблеми з постачанням авто та дефіцит на ринку залишаться.

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