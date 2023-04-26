Курс на электрификацию: Honda представит свыше 20 новых электрокаров за 4 года (фото)

Honda наводнит рынок новыми электромобилями самых разных классов. В линейке появятся как глобальные модели, так и электрокары специально для Северной Америки, Японии и Китая.

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Honda активизирует разработку электромобилей. До 2027 года японский автогигант презентует более 20 новых зеленых моделей. Подробности новинок раскрыл в интервью сайту The Verge пресс-секретарь американского подразделения Honda Крис Мартин.

В 2024 году на рынок выйдут представленный ранее электрокроссовер Honda Prologue, а также его премиальный собрат Acura ZDX. Эти модели спроектированы совместно с General Motors и построены на архитектуре GM Ultium.

Honda Prologue разработан совместно с General Motors Фото: Honda

Все последующие электромобили Honda будут использовать собственную платформу e:Architecture. Ее усиленно разрабатывают и для этого недавно вдвое увеличили штат команды конструкторов. Центром производства электрокаров станет завод в американском штате Огайо, там же совместно с LG будут выпускать и аккумуляторные батареи.

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Именно там будут выпускать большой семиместный электрокроссовер Honda для глобального рынка. Его презентуют в 2025 году. Также должны появиться спортивная модель (она станет преемником Honda/Acura NSX) и электрический флагман.

Электрокроссовер Honda e:NS2 станет серийным в 2024 году Фото: Honda

На японском рынке в 2024 году дебютирует электрический фургон Honda N-Van EV, а год спустя появится миниатюрный городской электрокар Honda N-One. В 2026 году представят еще два компактных электромобиля, один из которых будет кроссовером.

В Китае все Honda станут электрическими с 2025 года. В 2024 году там представят кроссоверы Honda e:NP2, e:NS2 и e:N SUV, прототипы которых недавно демонстрировали на автошоу в Шанхае. А в 2025-2027 году на китайском рынке появятся еще семь электромобилей Honda.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota показала два электрокроссовера, которые станут альтернативой моделям RAV4 и C-HR.

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