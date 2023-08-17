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Запас ходу 400 км за 10 хвилин: CATL починає випуск батарей із надшвидкою зарядкою

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Фото: CATL | Поставки CATL Shenxing почнуться у 2024 році

Нова батарея CATL Shenxing за 10 хвилин зарядки забезпечить запас ходу в 400 км. Першими її отримають електромобілі Avatr від Huawei.

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Китайський концерн CATL презентував літій-залізо-фосфатну (LFP) акумуляторну батарею нового покоління. Головна її перевага — надшвидке заряджання. Про це повідомляє агентство Reuters.

Батарея CATL Shenxing — перший у світі LFP-акумулятор, що підтримує швидку зарядку класу 4С. Лише за 10 хвилин зарядки вона забезпечить 400 км запасу ходу.

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Першими батарею отримають електрокари Avatr від Huawei
Фото: Wikipedia

Серед особливостей CATL Shenxing — змінена формула електроліту, новий графітовий анод і тонший сепаратор. Також доопрацьовано контролер і знижено тепловиділення — саме це дає змогу безпечного швидкого заряджання.

Акумулятори CATL Shenxing підходять для застосування в усіх типах електричного транспорту. Ще одна перевага LFP-батарей — безпека, адже вони менш схильні до перегріву та займання, ніж літій-іонні.

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Виробництво батареї CATL Shenxing стартує наприкінці 2023 року, а в 2024 почнуться її поставки. Першими її отримають електромобілі Avatr від Huawei — вони зможуть проїхати до 700 км без підзарядки. У перспективі Shenxing можуть отримати й електрокари Tesla, адже саме CATL є основним постачальником батарей для американського автовиробника.

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