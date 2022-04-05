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Спалах у небі та сильний гуркіт: в Індії впав уламок китайської космічної ракети (фото)

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Кільце, уламок ракети
Фото: Daily Mail | В Індії впав уламок китайської космічної ракети

В одному місці приземлилося величезне кільце, а в іншому – металева куля. Експерти вважають, що це уламки китайської ракети, запущеної минулого року.

На два села в індійському штаті Махараштра, столицею якого є місто Мумбаї, впали уламки, як вважають експерти, китайської ракети "Чанчжен-3B", запущеної в космос ще в лютому 2021 року. Внаслідок падіння ніхто не постраждав, повідомляє Daily Mail.

У полі біля одного із сіл впало металеве кільце діаметром 3 метри та вагою понад 40 кг. Поряд із іншим селом приземлилася велика металева куля діаметром приблизно 50 см.

"Ми готували свято, і тут у небі спалахнув червоний диск і з гуркотом упав біля села. Люди одразу ж кинулися до будинків, бо боялися вибуху, та не виходили десь пів години", — кажуть місцеві жителі.

У полі біля одного із сіл впало металеве кільце діаметром 3 метри та вагою понад 40 кг
У полі біля одного із сіл впало металеве кільце діаметром 3 метри та вагою понад 40 кг
Фото: Daily Mail

За словами місцевого чиновника Аджая Гулхейна, предмети забрали для експертизи. Також організовано пошуки інших можливих предметів, які могли впасти з неба в цьому районі.

За словами представників Індійської організації космічних досліджень, час прильоту уламків максимально близько збігається з часом падіння на Землю залишків китайської ракети, запущеної в лютому 2021 року.

Астрофізик Джонатан Макдавелл опублікував фото верхньої частини металевої кулі, яка впала разом із кільцем
Астрофізик Джонатан Макдавелл опублікував фото верхньої частини металевої кулі, яка впала разом із кільцем
Фото: Twitter

"Якщо ракета витримує входження в атмосферу, деякі її частини, такі як сопла, кільця та баки, можуть впасти на поверхню", — кажуть в Індійській організації космічних досліджень.

За словами астронома Джонатана Макдавелла з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, кільце, що впало, може належати китайській ракеті "Чанчжен-3B".

Коли такі об'єкти, як ракета, знову входять в атмосферу, вони можуть згоріти не повністю, а розірватися на частини, і деякі елементи ракети можуть упасти на поверхню в максимально первісному вигляді, каже Макдавелл.

За словами вченого, такі уламки можуть зруйнувати будівлі або призвести до жертв, але ризик того, що це станеться, невеликий.

Чанчжен-3B
Уламки, як вважають експерти, належать китайській ракеті "Чанчжен-3B".
Фото: Daily Mail

2 роки тому уламки ще однієї китайської ракети сімейства Чанчжен впали на кілька сіл у африканській країні Кот-д'Івуар. Тоді вони пошкодили деякі будівлі, але обійшлося без людських жертв.

Падіння уламків ракети в Індії сталося через місяць після того, як частина, як вважають західні експерти, китайської ракети впала на зворотному боці Місяця 4 березня. Цей удар повинен був залишити великий кратер на поверхні, але поки що перевірити ці дані ще не вдалося. Фокус уже писав про падіння на Місяць уламка ракети і про те, що спочатку вважалося, що це ракета компанії SpaceX.

До речі, Китай заперечує, що саме їхня ракета впала на Місяць на початку березня. Проте це був перший випадок в історії, коли людський об'єкт ненавмисно впав на супутник Землі.