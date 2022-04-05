Спалах у небі та сильний гуркіт: в Індії впав уламок китайської космічної ракети (фото)

В одному місці приземлилося величезне кільце, а в іншому – металева куля. Експерти вважають, що це уламки китайської ракети, запущеної минулого року.

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На два села в індійському штаті Махараштра, столицею якого є місто Мумбаї, впали уламки, як вважають експерти, китайської ракети "Чанчжен-3B", запущеної в космос ще в лютому 2021 року. Внаслідок падіння ніхто не постраждав, повідомляє Daily Mail.

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У полі біля одного із сіл впало металеве кільце діаметром 3 метри та вагою понад 40 кг. Поряд із іншим селом приземлилася велика металева куля діаметром приблизно 50 см.

"Ми готували свято, і тут у небі спалахнув червоний диск і з гуркотом упав біля села. Люди одразу ж кинулися до будинків, бо боялися вибуху, та не виходили десь пів години", — кажуть місцеві жителі.

[ + – ] У полі біля одного із сіл впало металеве кільце діаметром 3 метри та вагою понад 40 кг Фото: Daily Mail

За словами місцевого чиновника Аджая Гулхейна, предмети забрали для експертизи. Також організовано пошуки інших можливих предметів, які могли впасти з неба в цьому районі.

За словами представників Індійської організації космічних досліджень, час прильоту уламків максимально близько збігається з часом падіння на Землю залишків китайської ракети, запущеної в лютому 2021 року.

[ + – ] Астрофізик Джонатан Макдавелл опублікував фото верхньої частини металевої кулі, яка впала разом із кільцем Фото: Twitter

"Якщо ракета витримує входження в атмосферу, деякі її частини, такі як сопла, кільця та баки, можуть впасти на поверхню", — кажуть в Індійській організації космічних досліджень.

За словами астронома Джонатана Макдавелла з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, кільце, що впало, може належати китайській ракеті "Чанчжен-3B".

Коли такі об'єкти, як ракета, знову входять в атмосферу, вони можуть згоріти не повністю, а розірватися на частини, і деякі елементи ракети можуть упасти на поверхню в максимально первісному вигляді, каже Макдавелл.

За словами вченого, такі уламки можуть зруйнувати будівлі або призвести до жертв, але ризик того, що це станеться, невеликий.

[ + – ] Уламки, як вважають експерти, належать китайській ракеті "Чанчжен-3B". Фото: Daily Mail

2 роки тому уламки ще однієї китайської ракети сімейства Чанчжен впали на кілька сіл у африканській країні Кот-д'Івуар. Тоді вони пошкодили деякі будівлі, але обійшлося без людських жертв.

Падіння уламків ракети в Індії сталося через місяць після того, як частина, як вважають західні експерти, китайської ракети впала на зворотному боці Місяця 4 березня. Цей удар повинен був залишити великий кратер на поверхні, але поки що перевірити ці дані ще не вдалося. Фокус уже писав про падіння на Місяць уламка ракети і про те, що спочатку вважалося, що це ракета компанії SpaceX.

До речі, Китай заперечує, що саме їхня ракета впала на Місяць на початку березня. Проте це був перший випадок в історії, коли людський об'єкт ненавмисно впав на супутник Землі.