На Землю впаде неконтрольована китайська космічна ракета: місце падіння невідоме

Неконтрольований спуск ракети-носія може призвести до падіння її залишків у поки що невідомому регіоні Землі вже на початку наступного тижня.

Уламки китайської ракети "Чанчжен-5В", яка доставила на орбіту другий модуль китайської космічної станції, впадуть на Землю, за попередніми розрахунками, 1 серпня. Але через те, що спуск ракети не контролюється китайською стороною, її падіння може становити загрозу для наземної інфраструктури та життя людей, повідомляє CNN.

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Кілька днів тому важка 23-тонна ракета-носій "Чанчжен-5В" доставила в космос другий модуль китайської космічної станції "Тяньгун" під назвою "Веньтянь". Докладно про цей політ і про саму станцію Фокус уже писав.

[ + – ] Такий вигляд матиме китайська космічна станція "Тяньгун", будівництво якої планують завершити вже 2022 року Фото: wikipedia

За даними Космічного командування Збройних сил США, яке стежить за траєкторією повернення другого ступеня ракети на Землю, її уламки можуть впасти на Землю не в океан, і це загрожує людям. За заявою військових, точне місце падіння уламків ракети стане відомим за кілька годин після входження ракети в атмосферу Землі. А це станеться приблизно 1 серпня.

"Ця ракета виконала свою місію, і тепер вона вирушила в неконтрольований китайською стороною спуск в атмосферу Землі. Хоча 20 тонн металу й розваляться на частини в атмосфері, багато з цих уламків згорять, але чималі шматки можуть впасти на поверхню. І поки не відомо, куди саме вони впадуть", — каже Майкл Баєрс із Університету Британської Колумбії, що в Канаді.

За словами вченого, якщо такі уламки впадуть у населених районах Землі, то вони можуть завдати шкоди інфраструктурі, а також можуть бути загрозою життю людей.

[ + – ] Уламки китайської ракети "Чанчжен-5В" можуть упасти в населених регіонах Землі Фото: wikipedia

"Я вважаю, що особливу небезпеку уламки ракети становлять для південних міст Землі. Імовірність падіння шматків ракети на широтах, де розташовані такі міста як Джакарта, Індонезія, Дакка, Бангладеш і Лагос, Нігерія втричі вища, ніж імовірність їх падіння на широтах Пекіна, Москви чи Нью-Йорка", — каже Баєрс.

За словами вченого, падіння на населені райони зараз можна уникнути завдяки тому, що чинні технології дозволяють забезпечувати контрольований спуск залишків ракет в атмосферу Землі. Контрольовані спуски допомагають направити ракету, що падає, у віддалену частину океанів Землі. Зараз усі ракети входять в атмосферу в регіоні, який обмежений 41 паралелями північної та південної широти.

[ + – ] Зараз усі ракети входять в атмосферу в регіоні, який обмежений 41 паралелями північної та південної широти Фото: wikipedia

Поки що жодних коментарів від китайського агентства CMSA, яке керує пілотованими космічними польотами, не надходило.

Китай уже звинувачували США в неправильному поводженні із залишками ракет, що падають на Землю. Наприклад, це стосувалося повернення другого ступеня тієї ж ракети, яка доставила другий модуль китайської космічної станції на орбіту, але минулого року. Тоді ракета-носій відправила в космос перший модуль станції під назвою "Тяньхе". Залишки тієї ракети хоч і впали в Індійський океан, але це сталося неподалік від населених Мальдівських островів.

Також Фокус писав про те, що NASA стверджує, що на Місяць унаслідок незапланованого спуску впали залишки китайської ракети "Чанчжен-3C". У результаті падіння утворилося аж два кратери на зворотному боці Місяця, які зміг виявити орбітальний апарат.

Також Фокус писав про те, що навесні цього року на території одного з індійських штатів приземлився уламок китайської ракети "Чанчжен-3B". Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.