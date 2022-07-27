На Землю впаде неконтрольована китайська космічна ракета: місце падіння невідоме
Неконтрольований спуск ракети-носія може призвести до падіння її залишків у поки що невідомому регіоні Землі вже на початку наступного тижня.
Уламки китайської ракети "Чанчжен-5В", яка доставила на орбіту другий модуль китайської космічної станції, впадуть на Землю, за попередніми розрахунками, 1 серпня. Але через те, що спуск ракети не контролюється китайською стороною, її падіння може становити загрозу для наземної інфраструктури та життя людей, повідомляє CNN.
Кілька днів тому важка 23-тонна ракета-носій "Чанчжен-5В" доставила в космос другий модуль китайської космічної станції "Тяньгун" під назвою "Веньтянь". Докладно про цей політ і про саму станцію Фокус уже писав.
За даними Космічного командування Збройних сил США, яке стежить за траєкторією повернення другого ступеня ракети на Землю, її уламки можуть впасти на Землю не в океан, і це загрожує людям. За заявою військових, точне місце падіння уламків ракети стане відомим за кілька годин після входження ракети в атмосферу Землі. А це станеться приблизно 1 серпня.
"Ця ракета виконала свою місію, і тепер вона вирушила в неконтрольований китайською стороною спуск в атмосферу Землі. Хоча 20 тонн металу й розваляться на частини в атмосфері, багато з цих уламків згорять, але чималі шматки можуть впасти на поверхню. І поки не відомо, куди саме вони впадуть", — каже Майкл Баєрс із Університету Британської Колумбії, що в Канаді.
За словами вченого, якщо такі уламки впадуть у населених районах Землі, то вони можуть завдати шкоди інфраструктурі, а також можуть бути загрозою життю людей.
"Я вважаю, що особливу небезпеку уламки ракети становлять для південних міст Землі. Імовірність падіння шматків ракети на широтах, де розташовані такі міста як Джакарта, Індонезія, Дакка, Бангладеш і Лагос, Нігерія втричі вища, ніж імовірність їх падіння на широтах Пекіна, Москви чи Нью-Йорка", — каже Баєрс.
За словами вченого, падіння на населені райони зараз можна уникнути завдяки тому, що чинні технології дозволяють забезпечувати контрольований спуск залишків ракет в атмосферу Землі. Контрольовані спуски допомагають направити ракету, що падає, у віддалену частину океанів Землі. Зараз усі ракети входять в атмосферу в регіоні, який обмежений 41 паралелями північної та південної широти.
Поки що жодних коментарів від китайського агентства CMSA, яке керує пілотованими космічними польотами, не надходило.
Китай уже звинувачували США в неправильному поводженні із залишками ракет, що падають на Землю. Наприклад, це стосувалося повернення другого ступеня тієї ж ракети, яка доставила другий модуль китайської космічної станції на орбіту, але минулого року. Тоді ракета-носій відправила в космос перший модуль станції під назвою "Тяньхе". Залишки тієї ракети хоч і впали в Індійський океан, але це сталося неподалік від населених Мальдівських островів.
Також Фокус писав про те, що NASA стверджує, що на Місяць унаслідок незапланованого спуску впали залишки китайської ракети "Чанчжен-3C". У результаті падіння утворилося аж два кратери на зворотному боці Місяця, які зміг виявити орбітальний апарат.
Також Фокус писав про те, що навесні цього року на території одного з індійських штатів приземлився уламок китайської ракети "Чанчжен-3B". Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.