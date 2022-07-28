Падіння космічного сміття на Землю: які шанси, що це вб'є людину

Учені провели розрахунки, які показали, наскільки сильно падіння штучно створених об'єктів може загрожувати жителям Землі.

Канадські вчені з Університету Британської Колумбії під керівництвом Майкла Баєрса провели дослідження, в якому розрахували ймовірність того, що людство може постраждати від падіння ракет у найближче десятиліття. Виявилося, що померти від падіння космічного сміття досить складно, але потрібно вживати заходів щодо контролю за входженням таких об'єктів в атмосферу, повідомляє ScienceAlert.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Наразі випадків смерті людей від падіння космічних уламків не зафіксовано. Є лише дані про те, що подібні інциденти призводили до отримання травм і руйнування інфраструктури.

Що стосується падіння різних космічних об'єктів на Землю, варто пам'ятати про те, що кожної хвилини на нашу планету падають мікроскопічні частинки астероїдів і комет. Вони непомітно для нас формують на Землі шар пилу вагою 40 тисяч тонн щорічно. Згідно з розрахунками вчених, лише раз на 100 років на Землю може впасти досить великий метеорит діаметром десятки метрів. Але це все-таки природне космічне сміття.

"У нашому дослідженні ми звернули особливу увагу на неконтрольовані спуски відпрацьованих щаблів космічних ракет, які можуть загрожувати людству", — говорить Баєрс.

За допомогою комп'ютерного моделювання вчені вирахували місця на Землі, куди протягом наступних 10 років можуть падати ракети й інше космічне сміття. За їхніми оцінками, втричі більший ризик падіння ракет спостерігається в південних широтах, ніж у північних.

[ + – ] За допомогою комп'ютерного моделювання вчені вирахували місця на Землі, куди протягом наступних 10 років можуть падати ракети й інше космічне сміття. За їхніми оцінками, втричі більший ризик падіння ракет спостерігається в південних широтах, ніж у північних. Фото: USA Today

"Наші дані показують, що неконтрольоване падіння ракет може статися над густонаселеними містами Індонезії, Бангладеш і Нігерії", — говорить Баєрс.

Також учені розрахували ймовірний ризик того, що таке падіння ракети може вбити людину. Згідно з дослідженням, у середньому існує ймовірність у 10%, що від такого падіння може загинути кілька людей.

Але вчені попереджають, що їхні дані ґрунтуються на статистичних показниках кількості космічного сміття за останні 30 років. Але кількість цього сміття зростає зі збільшенням кількості запусків ракет і все нових супутників.

Також учені попереджають про те, що деякі країни нехтують контрольованим спуском відпрацьованих щаблів ракет, як це сталося з китайською ракетою "Чанчжен 5B". Як писав Фокус, ця ракета може впасти не в океан, а на густонаселений район Землі вже 1 серпня.

[ + – ] Учені попереджають, що їхні дані ґрунтуються на статистичних показниках кількості космічного сміття за останні 30 років. Але кількість цього сміття зростає зі збільшенням кількості запусків ракет і все нових супутників. Фото: Earth.com

"Щоб максимально знизити ризик для людини від падіння штучного космічного сміття, всі країни, які займаються запусками ракет, повинні дотримуватися норм і правил не тільки запуску, а й спуску в атмосферу. Можна взагалі зробити так, щоб ракета не залишила палива, і вона б повністю згоріла у верхніх шарах атмосфери", — каже Баєрс.

Також учені вважають, що потрібно переходити на багаторазові ракети, які зменшать кількість космічного сміття.

Що стосується супутників, то багато які з них після закінчення терміну служби залишаються на орбіті й можуть зіткнутися з іншими супутниками, що також призводить до збільшення космічного сміття. Тому вчені вважають, що всі подібні об'єкти потрібно опускати у верхні шари атмосфери, де вони повністю згорятимуть.

До речі, сильні геомагнітні бурі мають серйозну загрозу для супутників компанії Starlink, про що вже писав Фокус.