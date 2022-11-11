Закінчується термін придатності: що відбувається з місією Artemis 1 і коли відбудеться політ на Місяць

Експерти вважають, якщо політ величезної ракети SLS не відбудеться до середини грудня, то про нову висадку людини на Місяць можна забути на деякий час.

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Місія NASA називається Artemis 1, яка є першим етапом програми з повернення людини на Місяць. Наразі з'явилися дві проблеми. Перша полягає в тому, що у Флориді, де знаходиться стартовий майданчик для запуску 98-метрової ракети Space Launch System (SLS), зараз вирує ураган Ніколь і швидкість вітру досягає 150 км/год. Друга проблема полягає в тому, що у ракетних прискорювачів закінчується термін придатності. Якщо політ на Місяць не відбудеться найближчим часом, то він може не відбутися взагалі або буде перенесений на пізніший період, пише Daily Mail.

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Космічна ракета SLS, яка мала відправити в подорож навколо Місяця космічний корабель Orion поки що без екіпажу ще наприкінці серпня, знаходиться на стартовому майданчику в Космічному центрі імені Кеннеді у Флориді, США.

Але на штат Флорида надійшов тропічний ураган Ніколь, і сильний вітер може потенційно порушити цілісність устаткування ракети. Хоча інженери з NASA стверджують, що ракета може витримати пориви вітру швидкістю до 160 км/год. Але є ще одна проблема — термін служби ракетних прискорювачів закінчується в середині грудня цього року, тому ракета обов'язково має вирушити до космосу до цього часу.

Поки що NASA призначили нову дату запуску для ракети SLS — 16 листопада. Але перед цим потрібно буде ще перевірити цілісність обладнання після того, як ураган Ніколь переміститься далі від штату Флорида.

[ + – ] Поки що NASA призначили нову дату запуску для ракети SLS — 16 листопада. Але перед цим потрібно ще перевірити цілісність обладнання після того, як ураган Ніколь переміститься далі від штату Флорида Фото: NASA

Згідно з заявою NASA, термін служби твердопаливних прискорювачів ракети SLS закінчується 9 та 14 грудня. Тому якщо буде ще одне перенесення дати, то політ повинен обов'язково відбудутися до цих термінів. Якщо цього не станеться, то інженерам доведеться оцінити наскільки безпечно використовувати ці прискорювачі після закінчення терміну їхньої служби і чи вони все ще придатні для запуску.

"Термін придатності однієї частини ракети спливає 9 грудня цього року, а інший — 14 грудня цього року", — каже Кліфф Ленхен із NASA.

За словами Джима Фрі з NASA, кожна ракета має не просто свій термін придатності, але ще важливо враховувати аналіз поточного технічного стану. Якщо аналіз покаже, що ракету більше не можна використовувати, вона нікуди не полетить.

"Може так станеться, що ця місія взагалі буде скасована назавжди. Хоча є шанс, що запуск все ж таки відбудеться і якщо не в ці терміни, то трохи пізніше", — каже Фрі.

У разі успішного запуску 16 листопада ракета SLS виведе в космос космічний корабель, який повинен здійснити обліт Місяця і успішно повернутися на Землю за кілька тижнів. Це перша стадія місячної програми Artemis, у межах якої у 2025 чи 2026 році має відбутися висадка людей на Місяць вперше з 1972 року. До речі, кожен запуск ракети SLS, яких має бути три, коштуватиме 4 млрд доларів: перший — 16 листопада цього року, другий — з екіпажем десь у 2024 році, і третій, як було сказано, з висадкою астронавтів на Місяць.

Детально про місію Artemis 1 та проблеми з нею пов'язані, Фокус вже писав.

Фокус також писав про те, що NASA успішно випробувало свою "літальну тарілку" для польотів на Марс.

Нагадуємо, що не так багато астронавтів побували на Місяці в період з 1969 по 1972 рік. Скільки саме їх було, і хто ці астронавти, Фокус уже писав.