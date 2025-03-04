На Луне станут видимыми две гигантские латинские буквы: что это за "послание" (видео)

Ученые рассказали, откуда взялись эти загадочные буквы и когда их можно будет увидеть на поверхности спутника.

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В предстоящий четверг, 6 марта, на Луне появится несколько латинских букв: гигантская "X", а также "V", которую можно будет увидеть ближе к терминатору, пишет IFLScience.

По словам астрономов, у каждого небесного тела, которое вращается вокруг Солнца, имеется терминатор. Это линия, разделяющая дневную и ночную стороны на планете или спутнике. Здесь Луна не является исключением, и линия терминатора позволяет иногда, увидеть на поверхности спутника интересные тени.

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"Лунная поверхность начинает выглядеть иначе ближе к терминатору, потому что там Солнце находился ближе к горизонту, а значит, тени становятся более длинными. Эти тени показывают скрытые структуры, делая их почти трехмерными. В том месте, где на Луне день переходит в ночь многие структуры на спутнике, даже мелкие кратеры, становятся различимыми", — говорится в заявлении NASA Astronomy Picture of the Day.

Так, в это время на поверхности Луны становятся видимыми несколько особенно интересных объектов. Они подозрительно похожи на латинские буквы V и X.

"Буква X появляется не сразу, а постепенно проявляется в течение интервала 2 часа и 20 минут, когда Солнце становится на место", — объясняет Дэвид Чепмен из Галифаксского центра Королевского астрономического общества Канады.

По его словам, солнечные лучи вначале попадают на самую высокую точку – пик на юго-восточной стене кратера Пурбаха. Эта точка удлиняется в рукав в северо-северо-восточном направлении к общей области между кратерами Пурбах, Ла-Кай и Бланкинус. В это же время северо-восточная стена Пурбаха освещается солнцем, и тени образуют угол.

После этого свет падает на юго-западную стену Бланкинуса, где сперва можно видеть "Т". Далее общая стена между Бланкинусом и Ла-Кайлем образует северо-восточный рукав, который соединяется с остальными, образуя "X".

В предстоящий четверг можно будет увидеть X и V самостоятельно, поскольку терминатор точно совпадает с различными особенностями Луны. Букву X лучше всего искать вдоль терминатора, который будет различим на протяжении часа, правда, увидеть его смогут только жители Северной Америки.

Жители остальной части планеты не должны расстраиваться, так как X и V появляются регулярно в течение года, а следующие возможности появятся 5 апреля и 3 июня.

Напомним, крупнейший кратер Луны оказался старше, чем думали. Бассейн Южный полюс – Эйткен является одним из самых больших ударных кратеров в Солнечной системе. Оказалось, что он на 120 млн старше, чем предполагалось.