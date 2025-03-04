На Місяці стануть видимими дві гігантські латинські літери: що це за "послання" (відео)

Учені розповіли, звідки взялися ці загадкові літери й коли їх можна буде побачити на поверхні супутника.

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У майбутній четвер, 6 березня, на Місяці з'явиться кілька латинських букв: гігантська "X", а також "V", яку можна буде побачити ближче до термінатора, пише IFLScience.

За словами астрономів, у кожного небесного тіла, яке обертається навколо Сонця, є термінатор. Це лінія, що розділяє денну і нічну сторони на планеті або супутнику. Тут Місяць не є винятком, і лінія термінатора дає змогу іноді побачити на поверхні супутника цікаві тіні.

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"Місячна поверхня починає виглядати інакше ближче до термінатора, тому що там Сонце перебувало ближче до горизонту, а отже, тіні стають довшими. Ці тіні показують приховані структури, роблячи їх майже тривимірними. У тому місці, де на Місяці день переходить у ніч, багато структур на супутнику, навіть дрібні кратери, стають помітними", — йдеться в заяві NASA Astronomy Picture of the Day.

Так, у цей час на поверхні Місяця стають видимими кілька особливо цікавих об'єктів. Вони підозріло схожі на латинські літери V і X.

"Буква X з'являється не одразу, а поступово проявляється протягом інтервалу 2 години та 20 хвилин, коли Сонце стає на місце", — пояснює Девід Чепмен із Галіфаксського центру Королівського астрономічного товариства Канади.

За його словами, сонячні промені спочатку потрапляють на найвищу точку — пік на південно-східній стіні кратера Пурбаха. Ця точка подовжується в рукав у північно-північно-східному напрямку до спільної області між кратерами Пурбах, Ла-Кай і Бланкінус. У цей же час північно-східна стіна Пурбаха освітлюється сонцем, і тіні утворюють кут.

Після цього світло падає на південно-західну стіну Бланкінуса, де спершу можна бачити "Т". Далі спільна стіна між Бланкінусом і Ла-Кайлем утворює північно-східний рукав, який з'єднується з рештою, утворюючи "X".

У майбутній четвер можна буде побачити X і V самостійно, оскільки термінатор точно збігається з різними особливостями Місяця. Букву X найкраще шукати вздовж термінатора, який буде помітний протягом години, щоправда, побачити його зможуть тільки жителі Північної Америки.

Жителі іншої частини планети не повинні засмучуватися, оскільки X і V з'являються регулярно протягом року, а наступні можливості з'являться 5 квітня і 3 червня.

Нагадаємо, найбільший кратер Місяця виявився старшим, ніж думали. Басейн Південний полюс — Ейткен є одним із найбільших ударних кратерів у Сонячній системі. Виявилося, що він на 120 млн старший, ніж передбачалося.