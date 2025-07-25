Солнечное затмение века: когда и где можно будет наблюдать невероятное астрономическое явление

2 августа 2027 года произойдет одно из самых впечатляющих астрономических явлений современности — полное солнечное затмение, которое продлится рекордные 6 минут 22 секунды. Это солнечное затмение века уже окрестили "Великим затмением Северной Африки".

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Это самое длинное солнечное затмение на суше в период с 2009 по 2114 год. Мир погрузится в темноту на шесть минут. В целом почти 89 миллионов человек смогут наблюдать уникальное природное явление в странах Южной Европы, Северной Африки и Ближнего Востока, пишет Dailygalaxy.

Когда солнечное затмение в августе 2027 года и где оно будет видно

Затмение начнется над Атлантическим океаном, после чего его путь пройдет через Южную Испанию (Коста-де-ла-Лус), Гибралтар, Марокко, Алжир, Тунис, Ливию, Египет, Саудовскую Аравию, Йемен и завершится над Индийским океаном.

Самая длинная фаза затмения — 6 минут и 22 секунды — ожидается в Египте, в частности в городе Луксор. Именно здесь будет максимальная продолжительность полного затмения, которое сочетает научную точность с историческим контекстом: зрители смогут увидеть затмение на фоне таких достопримечательностей, как Долина царей и храм Луксора.

Лучшие локации для наблюдения солнечного затмения

Луксор, Египет — самая продолжительная фаза затмения на суше.

Сфакс, Тунис — 5 минут 41 секунда затмения в более комфортных климатических условиях.

Кадис и Тарифа, Испания — до 4 минут 39 секунд затмения для зрителей из Европы.

Гибралтар — первая точка на суше, где затмение станет видимым.

Почему затмение продлится так долго

Продолжительность затмения объясняется особенностями орбиты Луны. 2 августа 2027 года Луна будет особенно близко к Земле и будет двигаться почти над экватором, что увеличивает теневую зону. Это и делает затмение настолько длинным и впечатляющим.

Напомним, ученые считают, что нельзя сказать, что 2 августа 2027 года наступит полная темнота, это скорее будет похоже на сумерки. Зона полного солнечного затмения будет иметь ширину примерно 258 км и протяженность 15 227 км. Таким образом площадь поверхности Земли, где будет видно полное солнечное затмение, будет составлять примерно 2,5 млн квадратных километров. Для сравнения площади всей поверхности Земли составляет 510 млн квадратных километров. То есть весь мир точно не погрузится в темноту, хотя темнотой, как уже было сказано выше, это назвать нельзя.

Как уже писал Фокус, впервые частный посадочный модуль увидел солнечное затмение на Луне.