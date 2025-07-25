Грозові дощі та спека до +35: якою буде погода в Україні 25 липня (метеокарта)

Атмосферний фронт прийде на захід України, грозові дощі дійдуть до Київської області. Температура повітря місцями підніметься до +35 градусів.

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До вечора грозові дощі дійдуть до Житомирської, Чернігівської та Київської областей. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

На решті території України очікується суха погода, температура повітря перебуватиме в межах від +28 до +32 градусів. У південних регіонах буде спекотніше — від +31 до +35 градусів, а на півночі — прохолодніше.

Спека прийде в Київ та область

Спека прийде і до Києва. Повітря прогріється до +30 градусів, вночі — без опадів, а вдень місцями можливі дощі з грозами. Послаблення спеки прогнозується лише 31 липня.

Діденко радить жителям столиці під час спеки пити воду або зелений чай із м'ятою, їсти кавуни.

Погода в Україні 25 липня — прогноз "Укргідрометцентру"

"Український гідрометцентр" також дає прогноз погоди на 25 липня на території Києва та області. Синоптики прогнозують хмарність із проясненнями.

Прогноз погоди на 25 липня на території Києва та області

Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, в області місцями гроза. Вітер південно-західний 5-10 м/с.

"Температура вночі 14-19, вдень 25-30 градусів, у Києві вночі 17-19, вдень 28-30 градусів", — зауважили фахівці.

Крім цього, через грози в західних областях 25 липня оголошено 1-й рівень небезпеки (жовтий).

У західних областях 25 липня будуть грози

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — зазначив "Укргідрометцентр".

Нагадаємо, в Україні до 28 липня очікується мінлива погода: на півночі та заході буде комфортне тепло, а на сході та півдні — спека.

У Києві нещодавно був ураган, комунальники прибрали понад 30 повалених дерев, а медики госпіталізували п'ятьох людей.