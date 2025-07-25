Грозові дощі та спека до +35: якою буде погода в Україні 25 липня (метеокарта)
Атмосферний фронт прийде на захід України, грозові дощі дійдуть до Київської області. Температура повітря місцями підніметься до +35 градусів.
До вечора грозові дощі дійдуть до Житомирської, Чернігівської та Київської областей. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
На решті території України очікується суха погода, температура повітря перебуватиме в межах від +28 до +32 градусів. У південних регіонах буде спекотніше — від +31 до +35 градусів, а на півночі — прохолодніше.
Спека прийде і до Києва. Повітря прогріється до +30 градусів, вночі — без опадів, а вдень місцями можливі дощі з грозами. Послаблення спеки прогнозується лише 31 липня.
Діденко радить жителям столиці під час спеки пити воду або зелений чай із м'ятою, їсти кавуни.
Погода в Україні 25 липня — прогноз "Укргідрометцентру"
"Український гідрометцентр" також дає прогноз погоди на 25 липня на території Києва та області. Синоптики прогнозують хмарність із проясненнями.
Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, в області місцями гроза. Вітер південно-західний 5-10 м/с.
"Температура вночі 14-19, вдень 25-30 градусів, у Києві вночі 17-19, вдень 28-30 градусів", — зауважили фахівці.
Крім цього, через грози в західних областях 25 липня оголошено 1-й рівень небезпеки (жовтий).
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — зазначив "Укргідрометцентр".
Нагадаємо, в Україні до 28 липня очікується мінлива погода: на півночі та заході буде комфортне тепло, а на сході та півдні — спека.
У Києві нещодавно був ураган, комунальники прибрали понад 30 повалених дерев, а медики госпіталізували п'ятьох людей.