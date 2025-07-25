Грозовые дожди и жара до +35: какой будет погода в Украине 25 июля (метеокарта)

Атмосферный фронт придет на запад Украины, грозовые дожди дойдут до Киевской области. Температура воздуха местами поднимется до +35 градусов.

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К вечеру грозовые дожди дойдут до Житомирской, Черниговской и Киевской областей. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

На остальной территории Украины ожидается сухая погода, температура воздуха будет находиться в пределах от +28 до +32 градусов. В южных регионах будет жарче — от +31 до +35 градусов, а на севере — прохладнее.

Жара придет в Киев и область

Жара придет и в Киев. Воздух прогреется до +30 градусов, ночью — без осадков, а днем местами возможны дожди с грозами. Ослабление жары прогнозируется лишь 31 июля.

Диденко советует жителям столицы во время жары пить воду или зеленый чай с мятой, есть арбузы.

Погода в Украине 25 июля — прогноз "Укргидрометцентра"

"Украинский гидрометцентр" также дает прогноз погоды на 25 июля на территории Киева и области. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями.

Прогноз погоды на 25 июля на территории Киева и области

Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, в области местами гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

"Температура ночью 14-19, днем 25-30 градусов, в Киеве ночью 17-19, днем 28-30 градусов", — заметили специалисты.

Кроме этого, из-за гроз в западных областях 25 июля объявлен 1-й уровень опасности (желтый).

В западных областях 25 июля будут грозы

"Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта", — отметил "Укргидрометцентр".

Напомним, В Украине до 28 июля ожидается переменная погода: на севере и западе будет комфортное тепло, а на востоке и юге — жара.

В Киеве недавно был ураган, коммунальщики убрали более 30 поваленных деревьев, а медики госпитализировали пятерых человек.