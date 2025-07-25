Адские выходные: синоптики предупреждают об аномальной жаре до +40

В эти выходные погода в Украине будет чрезвычайно контрастной. В то время, как юг и центр страны попадут под влияние настоящей жары, с температурами до +40 градусов, западные области охватят грозы, сильные дожди и шквалы.

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Как рассказал синоптик Игорь Кибальчич в комментарии для "Метеопрог", в субботу, 26 июля, атмосферные фронты и циклоническая деятельность принесут дожди и грозы на запад и север Украины.

В частности, на Буковине и Прикарпатье местами возможен град и шквалы силой до 20 м/с. В ночное и утреннее время в некоторых районах будет наблюдаться туман. Температура воздуха в западных областях будет колебаться от +15...+20 градусов ночью до +27...+32 градусов днем, а в отдельных регионах, в частности на Закарпатье и Винницкой области, столбики термометров поднимутся до +35.

В северных областях также местами пройдут дожди с грозами. Там воздух прогреется до +23...+28 градусов. В то же время в центре Украины будет преобладать сухая и жаркая погода — без осадков, с температурой днем от +31 до +36 градусов.

На юге и в Крыму будет царить настоящая жара. Синоптики прогнозируют сухую, малооблачную погоду и юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью составит +17...+22 градуса, а днем поднимется до +34...+39 градусов. Вдоль морского побережья будет немного прохладнее — до +33 градусов.

Восточные области также останутся в основном без дождей. Только на Харьковщине возможны локальные кратковременные ливни с грозами. Дневная температура составит +28...+33 градуса.

Какой будет погода 27 июля

Более того, по пронозам синоптика, в воскресенье, 27 июля, неустойчивая погода сохранится на западе. Здесь ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни, а также град и шквалы силой до 22 м/с. Температура несколько снизится: ночью +16...+21 градус, днем — +21...+26.

Зато в северных регионах существенных осадков не прогнозируют. Температура будет оставаться комфортной — от +14...+19 градусов ночью до +26...+31 днем.

Центральную часть страны ждет жаркое воскресенье. В Черкасской и Кировоградской областях днем возможны грозовые ливни с градом и шквалами. Воздух прогреется до +33...+38 градусов.

Юг и Крым останутся под влиянием субтропической воздушной массы — здесь будет сухо, солнечно и очень жарко. Температура ночью составит +19...+24 градуса, а днем — от +33 до +38, местами — до +40 градусов.

В восточных регионах сохранится ясная и жаркая погода без осадков. Температура воздуха днем достигнет +30...+35 градусов.

Отметим, что по информации синоптика Наталки Диденко, 25 июля к вечеру грозовые дожди дойдут до Житомирской, Черниговской и Киевской областей, а температура воздуха местами поднимется до +35 градусов.

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